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Оскар 2018: провальні образи на червоній доріжці

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Оскар 2018: найгірші сукні
Оскар 2018: найгірші сукні / 24 Канал

На церемонії Оскар 2018 зірки вирішили не одягати чорні сукні на знак мовчазного протесту і обирали яскраві образи. Хтось навіть перестарався. Ми вибрали сукні, які критики уже називають провальними.

Ми уже розповіли про підготовку зірок до Оскара 2018, і тепер час подивитися, кому не вдалося справити враження та влаштувати "вихід року".

Читайте також: Оскар 2018: хронологія оголошення переможців

St.Vincent

Співачка St.Vincent обрала для церемоній маленьку чорну сукню Saint Laurent, але дуже екстравагантну навіть для Оскара.

Образ St.Vincent виглядає незавершеним

Сальма Хайєк

У мережі активно обговорюють наряд Сальми. 51-річна актриса обрала лілову сукню у блискітках, прикрашену ланцюжками в районі декольте. Ані фасон, ані колір не личив Хайєк.

Сальма Хайєк з чоловіком

Тараджі Хенсон

47-річна актриса обрала для червоної доріжки напівпрозорий наряд від Vera Wang, але він виглядав без смаку, а не звабливо.

Тараджі Хенсон

Бланка Бланко

Американська актриса Бланка Бланко привернула до себе особливу увагу дуже великим декольте, яке виглядало неакуратно і нестильно.

Провокативна Бланка Бланко

Хейлі Беннет

30-річна американська актриса з’явилася на церемонії у сукні, яка нагадує гілки якогось хвойного дерева.

"Еко" сукня Хейлі Беннет

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Кіно Оскар Оскар-2018
Джерело: 24 Канал
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Новини за 5 березня
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