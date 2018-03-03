Оскар-2018 від українців: Google склав рейтинг найпопулярніших запитів

Вже завтра, 4 березня, відбудеться 90 церемонія нагородження Американською академією кіномистецтв премій "Оскар". Пошукова система Google представила рейтинг запитів від українських користувачів щодо номінантів.

За кількістю найчастіших запитів в Google, то українці віддали би статуетку "Оскар" в номінації "Найкращий фільм" військовій драмі "Дюнкерк" Крістофера Нолана.

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Дюнкерк: дивитись трейлер відео онлайн

Друге місце посіла мелодрама "Форма води" Гільєрмо дель Торо, а третє – фільму жахів "Пастка" Джордана Піла.

Повний рейтинг фільмів-номінантів від користувачів Google Україна:



"Дюнкерк"

"Форма води"

"Пастка"

"Темні часи"

"Клич мене своїм ім'ям"

"Секретне досьє"

"Леді Берд"

"Примарна нитка"

"Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі"

В номінації "Найкраща жіноча роль" перемогу від українських кіноманів отримала би Марго Роббі за роль скандальної фігуристки Тоні Хардінг у фільмі "Я, Тоня".

Я, Тоня: дивитись трейлер відео онлайн

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Друге місце посіла Сірша Ронан за роль у фільмі "Леді Берд", а третє місце – Меріл Стріп за "Секретне досьє".

Повний рейтинг кіноактрис-номінанток від користувачів Google Україна:



Марго Роббі

Сірша Ронан

Меріл Стріп

Саллі Хокінс

Френсіс Макдорменд

Щодо номінації "Найкраща чоловіча роль", то українці найчастіше шукали в Google ім’я Дензела Вашингтона, який зіграв у фільмі "Роман Дж. Ізраел, Esq".

Роман Дж. Ізраел, Esq: дивитись трейлер відео онлайн

Другу сходинку посів Гері Олдмен через роль Вінстона Черчилля у фільмі "Темні часи", а третю – Тімоті Чаламет за роль у стрічці "Назви мене своїм ім'ям".

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Повний рейтинг кіноакторів-номінантів від користувачів Google Україна:



Дензел Вашингтон

Гері Олдмен

Тімоті Чаламет

Деніел Калуя

Деніел Дей-Льюїс