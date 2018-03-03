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Оскар-2018 від українців: Google склав рейтинг найпопулярніших запитів

875 Читать новость на русском
Кадр з фільму
Кадр з фільму "Дюнкерк" / planetakino.ua

Вже завтра, 4 березня, відбудеться 90 церемонія нагородження Американською академією кіномистецтв премій "Оскар". Пошукова система Google представила рейтинг запитів від українських користувачів щодо номінантів.

За кількістю найчастіших запитів в Google, то українці віддали би статуетку "Оскар" в номінації "Найкращий фільм" військовій драмі "Дюнкерк" Крістофера Нолана.

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Дюнкерк: дивитись трейлер відео онлайн

Друге місце посіла мелодрама "Форма води" Гільєрмо дель Торо, а третє – фільму жахів "Пастка" Джордана Піла.

Повний рейтинг фільмів-номінантів від користувачів Google Україна:

"Дюнкерк"
"Форма води"
"Пастка"
"Темні часи"
"Клич мене своїм ім'ям"
"Секретне досьє"
"Леді Берд"
"Примарна нитка"
"Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі"

В номінації "Найкраща жіноча роль" перемогу від українських кіноманів отримала би Марго Роббі за роль скандальної фігуристки Тоні Хардінг у фільмі "Я, Тоня".

Я, Тоня: дивитись трейлер відео онлайн

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Друге місце посіла Сірша Ронан за роль у фільмі "Леді Берд", а третє місце – Меріл Стріп за "Секретне досьє".

Повний рейтинг кіноактрис-номінанток від користувачів Google Україна:

Марго Роббі
Сірша Ронан
Меріл Стріп
Саллі Хокінс
Френсіс Макдорменд

Щодо номінації "Найкраща чоловіча роль", то українці найчастіше шукали в Google ім’я Дензела Вашингтона, який зіграв у фільмі "Роман Дж. Ізраел, Esq".

Роман Дж. Ізраел, Esq: дивитись трейлер відео онлайн

Другу сходинку посів Гері Олдмен через роль Вінстона Черчилля у фільмі "Темні часи", а третю – Тімоті Чаламет за роль у стрічці "Назви мене своїм ім'ям".

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Повний рейтинг кіноакторів-номінантів від користувачів Google Україна:

Дензел Вашингтон
Гері Олдмен
Тімоті Чаламет
Деніел Калуя
Деніел Дей-Льюїс

Теги: Новини України LifeStyle Голлівуд Кіно Оскар Оскар-2018 Google
Джерело: Google Ukraine
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