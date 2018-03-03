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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Оскар-2018: який фільм повинен отримати головну кінонагороду?

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Оскар-2018
Оскар-2018 / 24 Канал

90-та церемонія премії "Оскар" відбудеться 4 березня 2018 року. Також відомо, які фільми поборються з головну кінонагороду. У список номінантів потрапили одразу 9 стрічок.

За статуетку "Оскар" в номінації "Найкращий фільм року" змагаються такі стрічки:

Читайте також: Оскар 2018: цікаві факти про номінантів, які варто знати

"Три білборди під Еббінґом, Міссурі"
"Пастка"
"Назви мене своїм ім’ям"
"Темні часи"
"Дюнкерк"
"Примарна нитка"
"Леді Птаха"
"Форма води"
"Секретне досьє"

Детальніше про кожен з цих фільмів – читайте у нашому матеріалі.

Теги: LifeStyle Оскар Оскар-2018 Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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