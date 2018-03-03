Оскар-2018: який фільм повинен отримати головну кінонагороду?
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90-та церемонія премії "Оскар" відбудеться 4 березня 2018 року. Також відомо, які фільми поборються з головну кінонагороду. У список номінантів потрапили одразу 9 стрічок.
За статуетку "Оскар" в номінації "Найкращий фільм року" змагаються такі стрічки:
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"Три білборди під Еббінґом, Міссурі"
"Пастка"
"Назви мене своїм ім’ям"
"Темні часи"
"Дюнкерк"
"Примарна нитка"
"Леді Птаха"
"Форма води"
"Секретне досьє"
Детальніше про кожен з цих фільмів – читайте у нашому матеріалі.
Джерело: 24 Канал
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