Україну на премії "Оскар 2019" представить фільм "Донбас"

29 серпня український оскарівський комітет для представлення України на престижній кінопремії "Оскар" у 2019 році обрав номінантом фільм "Донбас" (режисер Сергій Лозниця) у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". Про що йдеться у фільмі, який номінували на "Оскар", а також трейлер – далі в матеріалі.

За можливість представляти Україну на премії "Оскар 2019" змагалось 6 фільмів – "Брама" (режисер Володимир Тихий), "Вулкан" (Роман Бондарчук), "Донбас" (Сергій Лозниця), "Кіборги" (Ахтем Сеітаблаєв), "Коли падають дерева" (Марися Нікітюк) та "Міф" покійного режисера Леоніда Кантера.

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Український оскарівський комітет шляхом голосування обрав переможцем фільм "Донбас" Сергія Лозниці.

Сюжет та трейлер фільму "Донбас"

"Донбас" – це драматичний фільм 2018 року, який створювався у копродукції Німеччини, України, Франції, Нідерландів, та Румунії. Сюжет фільму заснований на документальних матеріалах і розповідає про події, що відбувалися на сході України, і про життя людей, змушених пристосовуватися до нових умов існування.



Кадр із фільму "Донбас", який номінований на премію "Оскар 2019"

Персонажі "Донбасу" розігрують справжні сцени з життя Новоросії, реконструюючи сюжети, які режисер знайшов в інтернеті. Тут і "ополченці", які карають своїх товаришів, викритих у крадіжці телефону, а у самих гори награбованим техніки... Тут і натовп, який знущається над старим, якого запідозрили у співпраці з українцями...



Кадр із фільму "Донбас", який номінований на премію "Оскар 2019"

Це друга картина Лозниці, в якій з'являються персонажі "русского мира". У документальному фільмі "День Перемоги" (2018) "нічні вовки" та інші ура-патріоти з прапорами Новоросії та георгіївськими стрічками відзначають 9 травня в Берліні. Знімався "Донбас" в Кривому Розі, над картиною працювала велика міжнародна команда, в тому числі росіяни, але важко уявити, що фільм вийде в прокат в Росії.



Кадр із фільму "Донбас", який номінований на премію "Оскар 2019"

Світова прем'єра відбулася 9 травня 2018 на 71-му Каннському міжнародному фестивалі. Картина "Донбас" увійшла в конкурсну програму "Особливий погляд", в якій головою журі був знаменитий актор та режисер Бенісіо дель Торо. Саме в цій номінації фільм і здобув свою першу перемогу.

Прем'єра в Україні запланована на 18 жовтня 2018 року.

Трейлер фільму "Донбас": дивіться відео

Нагадаємо, 91 церемонія вручення кінопремії "Оскар" пройде 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Оголошення усіх номінантів відбудеться майже місяцем раніше – 22 січня. Минулого року найкращим фільмом було обрано творіння іспанського Гільєрмо дель Торо "Форма води". Загалом ця стрічка претендувала на рекордних 13 номінацій однак здобула перемогу лише в чотирьох.



У 2018 році від України обрали фільм "Рівень чорного" Валентина Васяновича, однак картина не потрапила до коротких списків номінантів.