Оскаженілий фанат переслідував Бейонсе та Jay-Z на сцені та зірвав виступ: відео
Бейонсе з чоловіком Jay-Z продовжують виступати з концертами в рамках світового турне "OTR II", Однак під час останнього виступу в Атланті стався прикрий випадок: п'яний фанат прорвався через охорону та виліз на сцену.
Нетверезий шанувальник неабияк налякав пару. Про це повідомляє видання TMZ.
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Спершу невідомий чоловік виліз на сцену. Бейонсе та Jay-Z якраз розвернулися, щоб піти зі сцени, але сп'янілий фанат кинувся бігти за ними.
За словами представників зірок, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Цікаво, що зупинили чоловіка саме танцюристи на сцені. Так, він нічого не заподіяв артистам.
Дивіться відео, як п'яний фанат Бейонсе та Jay-Z виліз на сцену:
Зазначається, що Бейонсе і Jay-Z відмовилися висувати претензії і продовжать тур в штатному режимі. Однак поліція Атланти висунула звинувачення проти 26-річного Ентоні Чарльза Томаса Максвелла після інциденту.