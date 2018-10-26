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      Осколки пройшли через усе тіло: у лікарню Дніпра привезли бійця у вкрай важкому стані

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      Боєць має перенести ще кілька операцій
      Боєць має перенести ще кілька операцій / 24 канал

      У Дніпрі медики борються за життя важкопораненого 47-річного бійця. З-під Авдіївки в лікарню Мечникова чоловіка напередодні доставили у вкрай тяжкому стані.

      Під час мінометного обстрілу осколки пройшли через усе тіло.

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      Шанси вижити були невеликі, але після низки операції стан чоловіка стабілізувався, він вже самостійно дихає.

      На військового ще чекає ряд операцій та переливання крові. 

      Все тіло пробито великими осколками, десятки поранень, починаючи з голови і закінчуючи нижніми кінцівками. Стан, як і раніше, залишається вкрай важким. Проте з'явився маленький пропінь надії на його порятунок,
      – прокоментував головний лікар обласної лікрані імені Мечникова Сергій Риженко. 

      Відео: у лікарню Дніпра привезли бійця у вкрай важкому стані

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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