В Осло сталася стрілянина в нічному клубі: є загиблі і багато поранених

У столиці Норвегії відбулася жахлива стрілянина, внаслідок якої загинуло кілька людей та багато поренено. Одразу після надзвичайної події поліція заарештувала людину.

За даними норвезьких поліцейських, внаслідок моторошної нічної перестрілки в Осло загинуло 2 людини. Це трапилося на одній з популярних вулиць нічного життя приблизно о 01:00 ночі.

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За даними поліції, щонайменше 19 людей наразі перебувають під наглядом Служби охорони здоров'я.

Медіаохоронець Хедда Холт з Університетської лікарні Осло підтверджує, що 7 пацієнтів були госпіталізовані до Уллевола, а 11 людей відправлено до відділення невідкладної допомоги. Одну людину відправили в Ахус.

Троє постраждалих внаслідок перестрілки отримали серйозні поранення, за словами керівника слідчої групи Торе Барстад у поліцейському окрузі Осло.

Поліція затримала підозрюваного

За даними поліцейських, одразу після події, приблизно о 01:20 правоохоронці Осло затримали людину, яка може бути причетною до стрілянини.

Зловмисник був відомий поліції раніше. За словами правоохоронців, що він не хотів співпрацювати з поліцією.

Кілька очевидців розповіли місцевому виданню, що стрілянина, зокрема, сталася в лондонському пабі. Нічний клуб відомий тим, що є місцем збору ЛГБТ+ спільноти міста.

Наразі поліція продовжує працювати на місці події. Великі території міста оточені.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре називає події, які сталися вночі 24 червня, шокуючою атакою.

Стрілянина біля лондонського пабу в Осло минулої ночі була жорстоким і глибоко шокуючим нападом на невинних людей. Мої думки разом з постраждалими та їхніми родичами,

– сказав він у коментарі ЗМІ.

Оскільки мотив поки невідомий, лідерка молодих консерваторів Ола Свеннебі каже NRK, що це, схоже, спрямоване на ЛГБТ-рух.

Якщо так, то це показує цінність і необхідність відвідування гей-параду та святкування прайду,

– заявила Свеннебі.

Що відомо про затриманого

За словами поліцейського Роджера Х'єрто, триває розслідування, проте поліція ще не допитала затриманого, якого спіймали одразу після стрілянини.

Поліцейські отримали допомогу від мирних жителів, щоб взяти під контроль зловмисника. Про це Торе Барстад сказав під час брифінгу для преси о 04:30.

Поліція за це безмежно вдячна,

– сказав він.

До рятувальних робіт також долучилися кілька мирних жителів.

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