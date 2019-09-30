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      Основна проблема – фактор Коломойського, – Фурса про співпрацю з МВФ

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      Сергій Фурса
      Сергій Фурса / 24 канал

      Економіст Сергій Фурса сказав, що Україна має декілька місяців, аби переконати МВФ, що вона не перейде "червоні лінії".

      Про це він розповів в ефірі 24 каналу та наголосив: "Основна проблема зараз – це фактор Коломойського".

      Варто знати: Україна планує підписати нову програму з МВФ у грудні

      "От чому ми не підписали так званий staff level agreement? Місія просто поїхала, а вона могла поїхати не просто так, а сказавши, от вам програма, ми домовились і далі правління прийме рішення. Вони цього не зробили, тому що Коломойський", – пояснив Фурса.

      За його словами, зараз в України є домашнє завдання. Вона має за наступні кілька місяці переконати МВФ, що не перейде дві "червоні лінії":

      1. будь-який компроміс з Коломойським щодо "Приватбанку";
      2. незалежність Національного банку як інституту. Вони бачать на нього тиск, зокрема, через підпал будинку Валерії Гонтарєвої. Вони бачать в цьому взагалі тиск на правління. І їх це непокоїть.

      Він переконаний, що тоді програма МВФ буде, бо жодних інших проблем насправді немає. Бюджет влаштовує місію.

      МВФ – це такий здоровий глузд, який висить над нами, і все, що відбувається, – перевіряє,
      – додав експерт. 

      Місія МВФ в Україні: коротко про результати роботи

      Місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні. Головним досягненням є усунення дефіциту енергетичного сектору.

      За словами глави МВФ в Україні Рона ва Родена, вони провели важливі дискусії про економічну політику для нової програми кредитування. Крім того, він озвучив ключові завдання перед українською владою, що стосуються, зокрема:

      1. судової реформи;
      2. реформи для переходу на ринкову економіку;
      3. захист фінансової стабільності.

      Навіщо Україні транш МВФ і як це працює дивіться у відео: 

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України МВФ Транш МВФ Фінанси Гроші Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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