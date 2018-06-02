Основні ознаки дефіциту та надлишку вітамінів в організмі

Інколи організм сам підказує людині про нестачу та надлишок вітаміну. Саме тому необхідно уважно спостерігати за змінами.

Якщо у людини холодні руки, то це може свідчити про дефіцит магнію, а також про зниження функції щитовидної залози та працездатності серця, пише Ukrhealth.

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Нестача вітаміну С проявляється сухою лускатою шкірою з червоними кільцями навколо волосяних цибулин. Надлишок бета-каротину – жовтий відтінок долонь.

Якщо людина помічає високий тиск, нерегулярне серцебиття, то це може бути ознакою нестачі магнію, коферменту Q₁₀.

Збільшення щитовидної залози може бути ознакою зниження функції цього органу та нестачі йоду.

М’які та крихкі нігті свідчать про нестачу магнію та загальний брак мінералів, а от білі плями на нігтьових пластинах – дефіцит цинку.

Нестача вітаміну В2 проявляється жирною та червоною шкірою на обличчі. Якщо у людини темні кола під очима, то це може свідчити про алергію на певний продукт.

Блідий і потрісканий язик є симптомом дефіциту вітаміну В3, а от відчуття печіння і лущення губ говорить про нестачу вітаміну В2.

До слова, деякі люди можуть відчувати нудоту після вживання вітамінних комплексів. Це може статися через різні причини.