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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Основні ознаки психічних розладів під виглядом звичок

927 Читать новость на русском
Ознаки психічних розладів
Ознаки психічних розладів / unsplash.com

Часто відокремити психічні розлади, які можуть бути під виглядом поганих звичок, буває важко.

Все тому, що психічними розладами страждають люди з симптомами біполярного розладу, пише "Живи Активно".

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Поняття "біполярний" передбачає наявність у людини станів піднесення та спаду – манії та депресії.

Про психічний розлад може свідчити піднесений настрій. Гіпоманія характеризується втратою контролю над реальністю у той час. Коли людина почувається сповненою енергією.

Нездатність завершувати справи – ще одна ознака психічного розладу. Тобто у людини, яка перебуває у продуктивному стані гіпоманії, під час роботи зникає ентузіазм або ж вона перемикається на щось інше.

Людина з біполярним розладом страждає на депресію так само, як і особи зі звичайною депресією. Проте приймання антидепресантів їм не допомагає.

Про психічні розлади може свідчити дратівливість, це виникає тоді, коли людина відчуває симптоми депресії та манії одночасно.

У людини, яка страждає на психічні розлади, зазвичай прискорене мовлення. У цей час триває одностороння розмова – такі люди говорять швидко і нікого не слухають.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Психологія
Джерело: 24 Канал
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