Що їсти, щоб бути здоровим та красивим: прості правила на кожен день

Усі ми прагнемо бути молодими, здоровими, бадьорими та ще й гарно виглядати. Дуже велику роль у цьому відіграє наше харчування. Усе, що ми їмо, впливає на стан нашого організму та зовнішній вигляд. І це ще не все – від їжі залежить наш настрій, розумові і фізичні здібності.

Якщо запам’ятати правила здорового харчування і постійно їх притримуватися, мета буде досягнута! Про здорове харчування, ідеальні сніданки, перекуси і вечері, міфи і правду ми поговорили з автором популярного блогу treska.com.ua, амбасадором проекту Food Revolution Джеймі Олівера Дарією Дорошкевич.

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Ось що розповідає про себе сама Дарія та чому вам варто дослуховуватися до її думки:

Я – представник Джеймі Олівера в Україні, просуваю його проект Food Revolution Day.

Сертифікований фахівець з харчування (Vanderbilt University School of Nursing (USA) і по дитячому харчуванню (Stanford Medicine School (USA).

Партнер Європейської Бізнес Асоціації (проект Family Day).

Лектор на багатьох фестивалях, включаючи Арт-пікнік Слави Фролової, Best Food Fest і Фестивалі паніки і істерії "На дні".

Провела понад 100 майстер-класів і навчальних лекцій для дітей і дорослих.

У мене є улюблена сім'я, якій я намагаюся приділяти максимум уваги.

У мене є улюблена робота, в якій я домоглася певних успіхів і продовжую розвиватися.

Фітнес – важлива частина мого життя, я намагаюся тренуватися 5 разів на тиждень.

Я дуже люблю якісну їжу, тому багато знаю про те, що і де купувати.

Смачна їжа – моя пристрасть. Смачна і швидка їжа – моє життя!

Здорове харчування і гроші. Як зробити здорове харчування дешевшим?

Можна харчуватися сезонними вітчизняними продуктами.

"Здорове харчування можна зробити таким, що відповідає бюджету вашої сім’ї. Звичайно, можна радити вводити у щоденний раціон гриби шіїтакі, свіжі ананаси та м‘ясо цесарки. Але можна харчуватися сезонними вітчизняними продуктами. До речі, сьогодні це дуже популярний всесвітній тренд. Хочу звернути вашу увагу на дешеві та корисні коренеплоди, такі як селера, пастернак, різноманітні види редьки (дайкон, салатна, чорна, ріпа). А навесні раджу не забувати про щавель, шпинат та різноманітні види салатів", – розповіла Дарія Дорошкевич.

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Ідеальний сніданок для усієї родини

"Ідеальний сніданок має складатися з 5 компонентів: білки, поживні вуглеводи, овочі, фрукти та корисні жири. Це може бути бутерброд. Наприклад такий: на шматочок цільнозернового хліба покладіть листочок салату, зверху – твердий сир. Приготуйте салат з сезонних овочів з горішками або насінням. І не забудьте про яблучко або мандаринку на десерт. Якщо потребуєте більш поживного сніданку, готуйте омлет – бажано з домашніх яєць. Мій улюблений сніданок – яйця скрембл, які подаються на грильованих шматочках житнього хліба з овочевим гарніром", – ділиться блогерка.



Приємна новина: бутерброд підходить для здорового харчування

Що взяти на перекус

20 г горіхів на день – абсолютно достатня кількість для дорослої людини.

"Овочевий перекус є найкращим варіантом. Вдома наріжте моркву, редьку, цвітну капусту та броколі (до речі, вони можуть бути і сирими, і відвареними). Покладіть у контейнер та носіть з собою. Ще можна вживати на перекус горішки та насіння, але не забувайте, що з цими продуктами треба бути обережними! 20 г горіхів на день – абсолютно достатня кількість для дорослої людини", – переконана амбасадор проекту Food Revolution Джеймі Олівера.



Перекуси необхідні при здоровому харчуванні

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Ідеальна вечеря: що їсти та коли

"На мій погляд, вечеря повинна бути легкою. Овочеві салати, заправлені олією, нежирний сир, йогурти без додатків та цукру, риба на пару чи відварена або запечена курка. Одна чи дві з цих страв можуть стати вашою вечерею", – радить Дарія Дорошкевич.



Вечеря має бути легка

"Не раджу орієнтуватися на час 18:00, як той, після настання якого не можна вживати їжу. Краще орієнтуйтесь на час, коли ви повертаєтесь додому та час, коли ви лягаєте спати. Раджу робити заготовки, щоб процес приготування їжі займав якнайменше часу. І тоді буде реально дотриматись 3-годинної перерви між вечерею та сном", – додала вона.

Як звести час на приготування їжі до мінімуму

Якісний посуд та особливо ножі дуже економлять час.

"Я дуже раджу використовувати заготовки. Найпопулярнішими заготовками цього року у мене та моїх підписників стали овочева мексиканська суміш та паштети. Завдяки першій кожна сім’я зможе весь рік споживати овочі і при цьому не витрачати дорогоцінний час на їхнє приготування. А паштети я раджу частково заморожувати – вони дуже виручать вас у годину Х", – ділиться секретом автор блогу.

"Також не забувайте, що якісний посуд та особливо ножі дуже економлять час. Наприклад, моя улюблена пательня діаметром 28 см, окрім того, вона досить глибока. У такій сковороді можна швидко приготувати обід чи вечерю для всієї сім’ї", – Дарія Дорошкевич радить не економити на посуді.

Вегетаріанство: здоров'я чи шкода?

Людям за 40 можна радити вегетаріанство.

"Вегетаріанство для людей, старших за 25 років. – це абсолютно повноцінне харчування, від якого організм страждати не буде. Не забувайте, що вегетаріанці можуть вживати яйця та молокопродукти, а дехто вживає і рибу з морепродуктами. Тому за вегетаріанців можна не турбуватись, а людям, старшим за 40 років, можна ще й радити саме цей вид харчування", – переконана блогерка.



Вегетаріанство повністю безпечне для дорослих людей

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Дієта чи просто здорове харчування?

"Жодних дієт, тільки здорове харчування! Якщо говорити про його основи, то це: мінімум виробів з борошна вищого ґатунку, мінімум цукру, відмова від снеків, чіпсів, газованих напоїв та енергетиків, відмова від м‘ясної продукції промислового виготовлення (ковбаси, сосиски, паштети)", – наголошує прихильниця здорового харчування.

"Також треба почати стежити за тим, як ви готуєте страву: прихильники здорового харчування якнайменше використовують смаження, а надають перевагу запіканню, варці та приготуванню на пару", – додала пані Дарія.

Чи можуть солодощі бути корисними

Найкращі корисні смаколики – це сезонні ягоди.

"Можна (їсти солодощі), але все ж таки намагайтесь мінімізувати їхню кількість. Найкращі корисні смаколики – це сезонні ягоди! Якщо ягоди без цукру для вас занадто кислі, пропоную приготувати до них соус: подрібніть за допомогою блендера стиглий банан з натуральним несолодким йогуртом і додайте до ягід", – поділилася секретами десерту автор блогу treska.com.ua.



Сезонні ягоди – найкращий десерт

"Також для приготування корисних солодощів раджу використовувати сушені фрукти та горіхи – на основі фініків та какао-порошку або керобу можна приготувати фантастично смачні цукерки!" – додала Дарія Дорошкевич.

Редакція 24 Каналу бажає усім міцного здоров’я та смачних страв!