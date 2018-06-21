Основні причини позаматкової вагітності
Позаматкова вагітність може небезпечною для жінки, оскільки плід розвивається у фаллопієвих трубах. Досягнувши критичних розмірів, він може розірвати стінки труб.
Сильна внутрішня кровотеча може призвести до шоку та до летального виходу, пише tochka.net.
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Основні причини позаматкової вагітності.
– Запальні процеси в маткових трубах. Вони спричиняють їх дисфункції, і яйцеклітина не може безперешкодно рухатися з яєчника до матки.
– Оперативні втручання в органи малого таза, аборти та запальні процеси. Через такі дії можуть бути рубці, які сприяють порушенню пересування яйцеклітини в матку.
– Захворювання та інфекції – ендокринної системи, статевих органів і органів малого таза.
– Внутрішньоматкові спіралі, які перешкоджають яйцю нормально закріпитися в матці, сприяють розвитку позаматкової вагітності.
– Вроджені аномалії будови маткових труб.
– Штучне запліднення може одночасно привести до нормальної й позаматкової вагітності.
– Гормональна терапія та інші причини.
До слова, під час вагітності організм жінки зазнає деяких змін, більшість з них вважається нормою.
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