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Основні причини позаматкової вагітності

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Ілюстрація
Ілюстрація / alldischarge.com

Позаматкова вагітність може небезпечною для жінки, оскільки плід розвивається у фаллопієвих трубах. Досягнувши критичних розмірів, він може розірвати стінки труб.

Сильна внутрішня кровотеча може призвести до шоку та до летального виходу, пише tochka.net.

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Основні причини позаматкової вагітності.

– Запальні процеси в маткових трубах. Вони спричиняють їх дисфункції, і яйцеклітина не може безперешкодно рухатися з яєчника до матки.

– Оперативні втручання в органи малого таза, аборти та запальні процеси. Через такі дії можуть бути рубці, які сприяють порушенню пересування яйцеклітини в матку.

– Захворювання та інфекції – ендокринної системи, статевих органів і органів малого таза.

– Внутрішньоматкові спіралі, які перешкоджають яйцю нормально закріпитися в матці, сприяють розвитку позаматкової вагітності.

– Вроджені аномалії будови маткових труб.

– Штучне запліднення може одночасно привести до нормальної й позаматкової вагітності.

– Гормональна терапія та інші причини.

До слова, під час вагітності організм жінки зазнає деяких змін, більшість з них вважається нормою.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Діти Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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