Основні симптоми мігрені, які не варто ігнорувати

Мігрень є досить поширеним неврологічним захворюванням, яке виражається сильним головним болем. Такою недугою страждають десятки мільйонів людей у світі.

Проте попри поширеність мігрені, не всі помічають інші недуги, пише Країна Здоров’я.

Симптоми мігрені:

– Пульсація та біль з одного боку голови;

– безсоння та інші порушення сну;

– запаморочення;

– больові відчуття позаду шиї, а згодом – ближче до голови;

– сльозотеча та закладеність носа, що є передвісниками мігрені;

– біль в очах або у ділянці за ними;

– нерідко виникає блювота та нудота;

– похмільний синдром після мігрені – слабкість, запаморочення у голові, нездатність концентрувати увагу.

До слова, головний біль зараз турбує ледь не кожного – через зміну погоди, магнітні бурі, стреси та багато іншого. Але не варто забувати, що серед причин можуть бути перепади тиску чи, наприклад, через гайморит.