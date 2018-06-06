11:17
6 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
  • субота
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поклонська проти Романових. Мисливці за поцілунками
Вєсті Кремля
00:07, сьогодні
Вєсті.UA. Лицарі ГПУ. Коштовності Тимошенко
Вєсті.UA
21:59, 5 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Лікування
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Основні симптоми мігрені, які не варто ігнорувати

512 Читать новость на русском
Симптоми мігрені
Симптоми мігрені / hellosehat.com

Мігрень є досить поширеним неврологічним захворюванням, яке виражається сильним головним болем. Такою недугою страждають десятки мільйонів людей у світі.

Проте попри поширеність мігрені, не всі помічають інші недуги, пише Країна Здоров’я.

Симптоми мігрені:

– Пульсація та біль з одного боку голови;

– безсоння та інші порушення сну;

– запаморочення;

– больові відчуття позаду шиї, а згодом – ближче до голови;

– сльозотеча та закладеність носа, що є передвісниками мігрені;

– біль в очах або у ділянці за ними;

– нерідко виникає блювота та нудота;

– похмільний синдром після мігрені – слабкість, запаморочення у голові, нездатність концентрувати увагу.

via GIPHY

До слова, головний біль зараз турбує ледь не кожного – через зміну погоди, магнітні бурі, стреси та багато іншого. Але не варто забувати, що серед причин можуть бути перепади тиску чи, наприклад, через гайморит.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
5 червня, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
908
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук