Основні симптоми мігрені, які не варто ігнорувати
Мігрень є досить поширеним неврологічним захворюванням, яке виражається сильним головним болем. Такою недугою страждають десятки мільйонів людей у світі.
Проте попри поширеність мігрені, не всі помічають інші недуги, пише Країна Здоров’я.
Симптоми мігрені:
– Пульсація та біль з одного боку голови;
– безсоння та інші порушення сну;
– запаморочення;
– больові відчуття позаду шиї, а згодом – ближче до голови;
– сльозотеча та закладеність носа, що є передвісниками мігрені;
– біль в очах або у ділянці за ними;
– нерідко виникає блювота та нудота;
– похмільний синдром після мігрені – слабкість, запаморочення у голові, нездатність концентрувати увагу.
До слова, головний біль зараз турбує ледь не кожного – через зміну погоди, магнітні бурі, стреси та багато іншого. Але не варто забувати, що серед причин можуть бути перепади тиску чи, наприклад, через гайморит.
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