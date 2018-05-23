"Особисті правила, які вигадую і порушую я": Фреймут вчитиме українців етикету

Українська телеведуча Ольга Фреймут презентує нову книгу. Цього разу вона називається "Школа пані Фреймут. Етикет".

Про це ведуча повідомляє у соцмережах.

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Ця книжка написана як для себе. Існує етикет для всіх, а це – особисті правила, які вигадую і порушую я... Читайте так, як дивитеся на картини Дега, щоб після споглядання його "Танцкласу" хотілося займатися не балетом, а коханням,

– зазначила Фреймут у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що презентація книжки відбудеться 3 червня у Києві.

"Поєднуйте мільйони справ одночасно. Учіться в університеті, слухайте лекції в неті, качайте звивини і прес. Якщо хочеться, працюйте президентом країни і сміливо вагітнійте. Маєте на все одне життя. Єдине. Ви ж не хочете на старості залишитися з котом на колінах", – йдеться в одному з фрагментів книги.



Фреймут презентує книгу "Школа Пані Фреймут. Етикет"

" Її фрагменти здійняли хурделицю обговорень в інтернеті. Мої поради сприймали серйозно, мою веселу науку оцінювали як справжню науку. А я тим часом перевіряла свою і вашу самоіронію та почуття гумору", – додала Ольга Фреймут.

Відомо також, що напередодні Ольга Фреймут презентувала дитячу книгу "Кажан Жан".

Нагадаємо, Ольгу Фреймут, яка часто провокує скандальні ситуації, звинуватили в тому, що вона почала виясняти стосунки своїм критиками. У мережі з’явився пост про те, що зірка приїхала на роботу до двох дівчат, які залишили невтішні коментарі під її фото.