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"Особисті правила, які вигадую і порушую я": Фреймут вчитиме українців етикету

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Фреймут презентує книгу
Фреймут презентує книгу "Школа Пані Фреймут. Етикет" / Соцмережі

Українська телеведуча Ольга Фреймут презентує нову книгу. Цього разу вона називається "Школа пані Фреймут. Етикет".

Про це ведуча повідомляє у соцмережах.

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Ця книжка написана як для себе. Існує етикет для всіх, а це – особисті правила, які вигадую і порушую я... Читайте так, як дивитеся на картини Дега, щоб після споглядання його "Танцкласу" хотілося займатися не балетом, а коханням,
– зазначила Фреймут у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що презентація книжки відбудеться 3 червня у Києві.

"Поєднуйте мільйони справ одночасно. Учіться в університеті, слухайте лекції в неті, качайте звивини і прес. Якщо хочеться, працюйте президентом країни і сміливо вагітнійте. Маєте на все одне життя. Єдине. Ви ж не хочете на старості залишитися з котом на колінах", – йдеться в одному з фрагментів книги.


Фреймут презентує книгу "Школа Пані Фреймут. Етикет"

"Її фрагменти здійняли хурделицю обговорень в інтернеті. Мої поради сприймали серйозно, мою веселу науку оцінювали як справжню науку. А я тим часом перевіряла свою і вашу самоіронію та почуття гумору", – додала Ольга Фреймут.

Відомо також, що напередодні Ольга Фреймут презентувала дитячу книгу "Кажан Жан".

 

Нарешті книга «Школа пані Фреймут. Етикет» готова оселитися у вашій бібліотеці. Її фрагменти здійняли хурделицю обговорень в інтернеті. Мої поради сприймали серйозно, мою веселу науку оцінювали як справжню науку. А я тим часом перевіряла свою і вашу самоіронію та почуття гумору. Друзі, запрошую вас на зустріч 3 червня о 15.00 у Мистецькому Арсеналі в залі «Сфера». Підпишу книгу і поцілую у щічку, навіть якщо будете боронитися. Бо того вимагає «Етикет». Фото. @sashasamsonova

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Нагадаємо, Ольгу Фреймут, яка часто провокує скандальні ситуації, звинуватили в тому, що вона почала виясняти стосунки своїм критиками. У мережі з’явився пост про те, що зірка приїхала на роботу до двох дівчат, які залишили невтішні коментарі під її фото.

Теги: Новини України LifeStyle Книги Ольга Фреймут
Джерело: 24 Канал
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