Особистих даних не збиратимуть: у ДБР запевнили, що зацікавлені лише в матеріалах "Схем"

У Державному бюро розслідувань заявляють, що всі дані, які вони запитують у журналістів програми "Схеми", стосуються виключно матеріалів про поїздку Петра Порошенка на Мальдіви на початку 2018 року, ні обшуків, ні збору конфіденційних даних журналістів не буде.

Позаяк Печерський районний суд Києва надав ДБР дозвіл на доступ до редакційної комунікації та інших даних журналістів "Схем", які розповідали про скандальну поїздку п'ятого президента Петра Порошенка на Мальдіви. Журналісти обурилися, адже, незрозуміло, як це може довести провину чи невинуватість Порошенка.

До слова: Порошенко вкотре проігнорував допит у ДБР: цього разу справа стосувалася поїздки на Мальдіви

Відтак у ДБР запевнили, що особистих даних журналістів бюро збирати не буде, оскільки їм потрібна лише інформація, що стосується виключно матеріалів справи.

Всі дані, які запитуватимуть слідчі ДБР у "Радіо Свобода", стосуватимуться виключно матеріалів програми "Схеми: корупція в деталях" – "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка", які допоможуть у розслідуванні кримінального провадження щодо ймовірної незаконного переправлення через державний кордон колишнього президента України, інших посадових осіб,

– йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

У відомстві наголосили, що зважаючи на відмову Порошенка давати покази для встановлення всіх обставин в рамках провадження, слідчі розраховують на допомогу журналістів, зокрема, свідчення знімальної групи щодо тих подій. Інформація, яку з'ясували журналісти, повинна бути оформлена в рамках кримінального провадження, додали в ДБР.

Що відомо про скандал з Порошенком і Мальдівами?У 2018 році журналісти проєкту "Схеми" поширили інформацію, що Порошенко провів на Мальдівах новорічні канікули, але це не афішував. Коли справа набула резонансу, інформацію про поїздку підтвердила пресслужба ексгаранта. За її словами, оплачував Порошенко поїздку з власної кишені, а нічого не говорив про це з міркувань безпеки.



Величезне обурення у громадському суспільстві викликала значна вартість відпочинку президента, а також той факт, що на час його відпустки країна, де-факто, залишилася у стані війни без Верховного головнокомандувача.



Журналісти з’ясували, що поїздка на Мальдіви коштувала Порошенку щонайменше 500 тисяч доларів, а на харчування з цієї суми було витрачено близько 17 тисяч доларів ( сніданки – 10 791 долар, обіди – 4 682 долари, а вечері – у 3 165 доларів). Загалом усі додаткові послуги становили 37 тисяч 550 доларів.