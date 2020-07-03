У Берліні відбувається зустріч радників "нормандської четвірки". На ньому Росія вимагає від України до 6 липня презентувати в межах трьохсторонньої контактної групи проєкт змін до Конституції щодо Донбасу.

Кремль наполягає на закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України. Про це німецьке видання Spiegel.

До теми Вивести війська повинні в серпні, – Резніков про ймовірність виборів на Донбасі

Що відомо про вимоги Росії щодо України

У Берліні 3 – 4 липня відбудеться зустріч радників нормандського формату; російський представник Дмитро Козак вже прибув до німецької столиці. У розпорядженні німецьких журналістів опинився неофіційний робочий документ російської делегації.

Росія наполягає на негайній юридичній реорганізації окремих районів Донецької та Луганської областей. Це повинно закріпити особливий статус цих районів у державному устрої України.

Водночас Москва вимагає, щоб Київ активізував зусилля з реалізації так званої формули Штайнмайєра щодо надання особливого статусу відразу після того, як ОБСЄ визнає місцеві вибори на Донбасі вільними та справедливими.

Також РФ хоче, щоб Україна до 6 липня представила список людей, яких хоче отримати в межах чергового обміну полоненими.

Чи можливі вибори на Донбасі вже цього року

У жовтні 2020 в Україні заплановані місцеві вибори. В ОРДЛО вони також можуть відбутися, але для цього звідти вже в серпні повинні вивести війська та провести роззброєння.

Загалом вибори на Донбасі можуть відбутися лише за українським законодавством та за умов дотримання вимог безпеки. Про це вкотре наголосив віцепрем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Отримавши цей сигнал, ОБСЄ до України мало б надіслати місію Бюро демократичних інститутів з прав людини (БДІПЛ), яке має мандат на моніторинг виборів.

Спершу мовиться про оціночну місію, а потім – про моніторингову, якщо представники оціночної місії зроблять висновок, що надсилати спостерігачів безпечно.

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Зверніть увагу! Україна під час переговорів ТКГ категорично заперечувала можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Що треба знати про формулу Штайнмаєра?

Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки цьому документу вдасться досягти миру на Сході України.

Що вона передбачає

• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

• За словами Володимира Зеленського, вибори можуть відбутися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.



Окремі райони Донецької й Луганської областей – тимчасово окуповані Росією / Інфографіка 24 каналу