Особливості "Бандерштату": що пропагує та чим розважає фестиваль у Луцьку

Без алкоголю, з гарним настроєм і патріотично. У Луцьку триває фестиваль "Бандерштат". Традиційно діють кілька майданчиків з музикою, майстер-класами та кінопоказами.

Кожного, хто намагається потрапити на "Бандерштат", на вході ретельно перевіряють. Особливо на наявність алкоголю, адже фестиваль пропагує тверезий відпочинок.

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Тим часом ті, хто приїхав з наметом, в наметовому містечку почали займати місця ще заздалегідь. Та вже встигли завести нових друзів. Тут дуже круто, така атмосфера – український дух. Друзів знайти легко. Просто йдеш: "О, привіт! О, привіт!" І познайомилися. Особливо ввечері, коли горить вогнище, – розповіли відвідувачки фестивалю Олеся Іллюк і Катерина Часна.



Наметове містечко

Перед стартом музичної програми – легкий перекус. Музика ж лунає одразу із трьох сцен. Хтось відпочиває під Віктора Павліка. А хтось під "Роллікс".

Окрім музичних на фестивалі також є спортивні майданчики, атракціони, гутірки з цікавими людьми і ярмарка. Наприклад, деякі привезли на продаж сувеніри із Авдіївки. Їх продають, аби зібрати гроші на безпілотник для фронту.



Сувеніри із Авдіївки

"Це в нас такі військові сувеніри: декоровані гільзи, найпростіші. З них починалася наша діяльність, ще не було благодійного фонду", – прокоментувала свої сувеніри керівниця благодійного фонду Аліна Косовська.

А вже ближче до вечора усі збираються біля головної сцени фестивалю. Окрім повстаньких пісень Тарас Чубай привіз на фестиваль ще й лемківські пісні, на слова Юрія Андруховича і Богдана-Ігоря Антонича, ну і, звісно, легандарну пісню "Вона". O.Torvald завершував виступи на головній сцені першого дня. Публіка шаленіла і просила ще.



Пубілка шаленіла від вечірнього концерту

Триватиме фестиваль до неділі, 5 серпня. Також очікують на "Тартак", Арсена Мірзояна, Христину Соловій і "Другу ріку".