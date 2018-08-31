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Особливості стилю принцеси Діани, які ніколи не вийдуть з моди

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Стиль принцеси Діани
Стиль принцеси Діани / 24 Канал

Принцеса Діана беззаперечно є тією жінкою, стиль якої справді сформував смаки цілого покоління.

Ще задовго до соціальних мереж, принцеса Діана була джерелом впливу. Наряди Леді Ді сформулювали найгарячіші тренди 80-х і 90-х років.

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Її гардероб – це не тільки відображення бездоганного смаку, для принцеси Діани мода стала способом спілкування з людьми. Варто лише згадати її "сукню помсти" з приголомшливим для статусу принцеси декольте і оголеними плечима. У цій сукні Леді Ді з'явилася на публіці після зізнання принца Чарльза у зраді.

"Сукня помсти" Діани

Пропонуємо переглянути, які тренди внесла принцеса Діана у моду.

Сила костюмів

Хороший костюм є важливою частиною для всіх формальних подій. Діана обирала різні костюми, які складалися з піджака, спідниці або вільних штанів.

Принцеса Діана не соромилася яскравих кольорів 

Велошорти

Принцеса Діана випередила свій час, комбінуючи легінси чи велошорти з об’ємними светрами. Леді Ді використали цей ансамбль до того, як він став головним трендом на тижнях моди.

А зараз такі образи обирає Кім Кардашян 

Комфорт

Принцеса вдало комбінувала і повсякденний одяг. Зазвичай її образ складався з піджака та комфортних джинсів.

Сукні з принтом

Сукні з принтом складають велику частку її найвідоміших виходів.

Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: Who What Wear
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