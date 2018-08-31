Особливості стилю принцеси Діани, які ніколи не вийдуть з моди
Принцеса Діана беззаперечно є тією жінкою, стиль якої справді сформував смаки цілого покоління.
Ще задовго до соціальних мереж, принцеса Діана була джерелом впливу. Наряди Леді Ді сформулювали найгарячіші тренди 80-х і 90-х років.
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Її гардероб – це не тільки відображення бездоганного смаку, для принцеси Діани мода стала способом спілкування з людьми. Варто лише згадати її "сукню помсти" з приголомшливим для статусу принцеси декольте і оголеними плечима. У цій сукні Леді Ді з'явилася на публіці після зізнання принца Чарльза у зраді.
"Сукня помсти" Діани
Пропонуємо переглянути, які тренди внесла принцеса Діана у моду.
Сила костюмів
Хороший костюм є важливою частиною для всіх формальних подій. Діана обирала різні костюми, які складалися з піджака, спідниці або вільних штанів.
Принцеса Діана не соромилася яскравих кольорів
Велошорти
Принцеса Діана випередила свій час, комбінуючи легінси чи велошорти з об’ємними светрами. Леді Ді використали цей ансамбль до того, як він став головним трендом на тижнях моди.
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Комфорт
Принцеса вдало комбінувала і повсякденний одяг. Зазвичай її образ складався з піджака та комфортних джинсів.
Сукні з принтом
Сукні з принтом складають велику частку її найвідоміших виходів.