Останні дії Росії показують, що дозволяти добудовувати "Північний потік-2" не можна, – Брок
Глава Комітету Європарламенту у закордонних справ Елмар Брок сказав, що вжиті Росією в останні тижні кроки підтверджують позицію про неприпустимість завершення будівництва і початку функціонування газопроводу "Північний потік-2".
Повідомляє Інтерфакс.
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"Росія, м'яко кажучи, ніяк не допомагала, направляючи енергію Україні в останні тижні. Моя позиція – в моїй країні також згодні – що це показує, що нам не потрібно дозволяти добудовувати "Північний потік-2", – сказав Брок під час конференції, присвяченій питанню реформування українського парламенту, що відбулася у Києві.
Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".
4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу.
Елмар Брок – німецький політик, член Європейського парламенту і нинішній голова Комітету Європарламенту із закордонних справ.