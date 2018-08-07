20:10
7 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конкурент Лаврова. Нові докази двійників Путіна
Вєсті Кремля
21:12, 6 серпня
Вєсті.UA. Де пропав Порошенко. Ляшко готовий стати братом Добкіна
Вєсті.UA
19:25, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЛІСТЕРІОЗ В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Останній сезон "Карткового будинку": названо дату виходу всіх серій

125 Читать новость на русском
Останній сезон "Карткового будинку": названо дату виходу всіх серій
Останній сезон "Карткового будинку": названо дату виходу всіх серій / Фото з вільних джерел

Представники компанії Netflix анонсували, коли з'явиться останній сезон популярного серіалу "Картковий будинок". Інформацію вони оприлюднили на офіційній сторінці в Twitter.

Перші серії "Карткового будинку" з'явились ще в 2013 році. З того часу мільйони кіноманів закохались у непересічну політичну історію, екранізовану компанією Netflix.

Читайте також: Кремль у крові: автори серіалу "Картковий будинок" здивували анонсом

Очікування людей вправно підігрівають творці "Карткового будинку". Вони публікують все нові тизери та оголошують важливу інформацію щодо продовження політичної історії. Так, на сторінці в Twitter представники Netflix оприлюднили дату виходу останнього сезону. Згідно з анонсом, станеться це 2 листопада 2018 року. 

 

Також відомо, що замість 13 серій новий сезон складатиметься із 8 епізодів. Окрім цього, автори переписали сценарій, щоб усунути від зйомок скандального Кевіна Спейсі. Його "президентство" у серіалі продовжить Робін Райт, яка зіграла роль Клер Андервуд.

Що таке "Картковий будинок"?
Це американський серіал, який екранізувала кіностудія Netflix. У лютому 2013 року вийшла перша серія політичної історії, яка одразу ж отримала чималу популярність у світі. Знятий серіал за мотивами книги Майкла Доббса, а головні ролі в "Картковому будинку" зіграли скандальний Кевін Спейсі та Робін Райт.

У серіалі розповідається про конгресмена Френка Андервуда та його дружину Клер. Подружжя стратегічно та підступно завойовує владу в США і підкорює Білий дім. Через секс-скандал довкола актора Кевіна Спейсі 6 сезон "Карткового будинку" змінили, зробивши президентом Робін Райт.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук