Останній сезон "Карткового будинку": названо дату виходу всіх серій

Представники компанії Netflix анонсували, коли з'явиться останній сезон популярного серіалу "Картковий будинок". Інформацію вони оприлюднили на офіційній сторінці в Twitter.

Перші серії "Карткового будинку" з'явились ще в 2013 році. З того часу мільйони кіноманів закохались у непересічну політичну історію, екранізовану компанією Netflix.

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Очікування людей вправно підігрівають творці "Карткового будинку". Вони публікують все нові тизери та оголошують важливу інформацію щодо продовження політичної історії. Так, на сторінці в Twitter представники Netflix оприлюднили дату виходу останнього сезону. Згідно з анонсом, станеться це 2 листопада 2018 року.

Також відомо, що замість 13 серій новий сезон складатиметься із 8 епізодів. Окрім цього, автори переписали сценарій, щоб усунути від зйомок скандального Кевіна Спейсі. Його "президентство" у серіалі продовжить Робін Райт, яка зіграла роль Клер Андервуд.

Що таке "Картковий будинок"?

Це американський серіал, який екранізувала кіностудія Netflix. У лютому 2013 року вийшла перша серія політичної історії, яка одразу ж отримала чималу популярність у світі. Знятий серіал за мотивами книги Майкла Доббса, а головні ролі в "Картковому будинку" зіграли скандальний Кевін Спейсі та Робін Райт.



У серіалі розповідається про конгресмена Френка Андервуда та його дружину Клер. Подружжя стратегічно та підступно завойовує владу в США і підкорює Білий дім. Через секс-скандал довкола актора Кевіна Спейсі 6 сезон "Карткового будинку" змінили, зробивши президентом Робін Райт.