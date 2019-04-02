Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського

У першому турі президентських виборів з досить великим відривом переміг комік Володимир Зеленський. Його ж опонент, Петро Порошенко, відстає від нього на понад 14%. Експерти розповіли, що потрібно зробити чинному президенту, аби здобути перемогу в цих перегонах.

За результатами першого туру виборів, за Володимира Зеленського проголосували 30,22% українців, тоді як Петро Порошенко набрав 15,95% голосів виборців. Чи є шанси у Петра Олексійовича за три тижні переконати більшу частину громадян України віддати голос за нього?

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Перший заступник Директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський у коментарі 24 каналу зазначив, що Петро Порошенко цілком може вдруге очолити країну. Оскільки Зеленський отримав трохи більше 30% голосів, що насправді лише 18-19% від усіх виборців.

За словами експерта, тут для Порошенка є кілька напрямків. Перший – переконати людей, які голосували за інших кандидатів. Другий – спробувати підтягти тих, хто взагалі не ходив на вибори, показавши більш рішучі дії, які вони хочуть побачити. Це, передусім, кадрові зміни, "рубання рук" – якісь радикальні речі.

Виборці у масі своїй хочуть видовищ. Тому основне – рішучі дії. І президент готовий до цього. Він сказав, що почув людей, і тепер стоїть питання, чи продемонструє він те, що почув. Думаю, так, оскільки він уже заявив, що готовий боротися,

– зазначив експерт.



Порошенко після першого туру заявив, що почув, що потрібно українцям

Політичний аналітик Дмитро Купира своєю чергою зазначає: те, що Петро Порошенко пройшов у другий тур, уже можна вважати позитивним моментом для його команди. Адже ще кілька місяців тому у соцопитуваннях він програвав Юлії Тимошенко.

Важливим є те, що багато українців на вибори не прийшли, і невідомо, кого підтримують ці люди і чи проголосують вони у другому турі.

За словами експерта, дебати справді можуть допомогти Порошенку. Команда чинного президента почала активно вимагати їхнього проведення, коли побачила, хто їхній опонент. Адже поки що з виступів Володимира Зеленського, де він говорить про політику не як комік, видається, що він досить слабкий у деяких серйозних питаннях. Це може зіграти на руку Петрові Порошенку.

Але лише дебати навряд чи кардинально вплинуть на результат виборів. Чи зможе чинний президент "вирватися" вперед, буде залежати й від низки інших питань. Зокрема, хто перехопить голоси кандидатів, які у другий тур не пройшли, і чи проголосують (й за кого) ті, хто не брав участі в першому турі.

Дмитро Купира наголошує, що президентові варто більш ретельно працювати із запитами виборців – як зараз, так і раніше.

Пріоритетними для українців є боротьба з корупцією та перемога або принаймні просування України у війні на Донбасі. Проте Порошенко запропонував те, що він запропонував, фактично не консультуючись з громадянами (йдеться про створення ПЦУ, – 24). Так вирішив його штаб і це просто запхали в голови людей. Цього стало достатньо для проходження в другий тур, але ми не знаємо, чи вистачить цього для перемоги на виборах,

– пояснив Дмитро Купира.

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Він додав, що, якщо з війною ситуація справді складна, оскільки тут є інша сторона і не все залежить від нас, то боротьба з корупцією – виключно справа української влади та суспільства.

"Є список осіб, які, за дивними обставинами, досі займають важливі державні посади, хоча давно себе скомпрометували. Йдеться про Генпрокурора Юрія Луценка, про заступника голови СБУ Павла Демчину, не до кінця зрозуміло з першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України Сергієм Семочком і його персональними фінансовими здобутками на державних посадах, які не передбачають таких доходів. Питання по оборонному сектору також залишається не до кінця закритим", – уточнив експерт, додавши, що, за великого бажання, трьох тижнів може бути достатньо, щоб виконати хоча б частину з перерахованого.

Лише таким чином чинний президент продемонструє суспільству, що він готовий до політичних змін і справді почув людей.



Порошенко може сподіватися на голоси виборців, які не брали участі у першому турі

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін раніше в ефірі 24 каналу підтвердив тези про те, що підтримка Порошенка може зрости хіба тоді, коли "полетять голови". За його словами, передусім потрібно звільнити заступника голови СБУ Павла Демчину та першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка. Така ж доля має чекати на генерального прокурора Юрія Луценка, директора САП Назара Холодницького, голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Грищука.

Крім того, за його словами, потрібно мотивувати Конституційний Суд переглянути своє рішення по незаконному збагаченню та відкласти ідею визнавати неконституційними електронне декларування чиновників.

Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу: відео

Коли пройде другий тур виборів президента України 2019?Офіційні результати першого туру виборів повинні повідомити до 10 квітня. Вже очевидно, що доведеться проводити другий тур. Він відбудеться 21 квітня (неділя). Проголосувати можна з 8:00 до 20:00.