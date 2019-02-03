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      Останній шанс: як минув фінальний день подачі документів до ЦВК для кандидатів у президенти

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      Чинний Президент України Петро Порошенко подав документи до ЦВК в останній день прийому, проте зробив це інкогніто, через чорний хід. Також реєструватися кандидатом прийшов і журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, якому гроші на заставу зібрали виборці.

      На Порошенка у Центральній виборчій комісії очікували ще зранку: двері замкнули на ключ, приміщення обстежили вівчарки Управління державної охорони, а у холі вишикувалася шеренга із журналістів.

      Читайте також: Порошенко подав документи у ЦВК: фото

      І він таки прийшов, щоправда – інкогніто – заїхав через чорний вхід, потай від усіх і без камер. Його прес-секретар Святослав Цеголко запостив фото реєстрації у Facebook. А згодом прес-служба гаранта показала і його коментар. Йде каже, щоб країна не втратила його здобутків.

      А от публічно відповідати, хто замовив Катю Гандзюк, Президент не схотів. Плакат з таким написом на сходах ЦВК розгорнули активісти. Вони хотіли спитати, що чинний гарант робитиме зі своїми партійцями у Херсонській облраді, який батько Катерини назвав замовниками.

      Активісти чекали на Порошенка під будівлею ЦВК
      Активісти чекали на Порошенка під будівлею ЦВК

      Також зранку біля тих же сходів обіймалися і жартували члени партії "Сила людей" з жовтими парасолями і під спів волинки. Так вони чекали Дмитра Гнапа. Реєструватися кандидатом в останній день журналіст-розслідувач прийшов, бо за закликом у соцмережах виборці нарешті назбирали йому на заставу – за 2 тижні зібрали понад 3 мільйони гривень.

      Зареєструвався кандидатом у президенти журналіст Дмитро Гнап
      Зареєструвався кандидатом у президенти і журналіст Дмитро Гнап

      Він другий за всю історію незалежності збирав кошти на кампанію публічно і пожертвами прихильників. У 2014 так же зробив Анатолій Гриценко.

      Штурмувати ЦВК в останній день подачі документів прийшла і сестра Надії Савченко Віра разом з помічницею. Але без застави, мовляв, вона неконституційна – "не задовольняє потреби суспільства і не відповідає вимогам демократичної держави".

      Замість Надії Савченко до ЦВК прийшла її сестра Віра
      Замість Надії Савченко до ЦВК прийшла її сестра Віра

      Без грошей прийшли реєструватися іще кілька зухвальців – екс-консул у Гамбурзі Василь Марушинець і колишній політв`язень Дмитро Павліченко. Усього в останній день прийому документів топтали пороги Центрвиборчкому – 12 претендентів на пост глави держави.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Цього тижня навідалися сюди з документами серед інших і Роман Безсмертний, журналістка Юлія Литвиненко та лідер забороненої компартії Петро Симоненко. Він один з 22 осіб, яким відмовили.

      А офіційні посвідчення кандидатів поки отримали 28 людей. Це уже рекорд для виборів президента часів незалежності. Досі найбільше було на виборах 2004 році – 26. Але і це не межа, повний перелік прізвищ, які побачимо в бюлетені, оприлюднять уже в п'ятницю, 8 лютого.

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Президентські вибори 2019 Дмитро Гнап Петро Порошенко Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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