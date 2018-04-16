Останній виступ епатажної Зіанджи на "Голосі країни": відео
Співачка-трансгендер Зіанджа покинула шоу "Голос країни", розчарувавши глядачів проекту.
У чвертьфіналі, який транслювали 15 квітня, Зіанджа виступила з піснею легендарного гурту АВВА Mamma mia.
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Виступ був запальним, проте глядачі обурилися кількості бек-вокалістів, які підспівували з Зіанджею.
Врешті співачці не вдалося здолати чвертьфінал саме через нестачу глядацьких голосів.
Відео виступу Зіанджи на "Голосі країни":
Джерело: 24 Канал
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