Останнє оновлення Google Chrome "ламає" браузер

В день свого 10-річчя Google Chrome отримав масштабне оновлення із новим інтерфейсом. Судячи із повідомлень на форумі технічної підтримки, багато користувачів зіткнулися із проблемами в роботі програми.

Про це повідомляє Androidinsider.

Читайте також: Google випустила масштабне оновлення до 10-річчя браузера Chrome: що зміниться

Скарги людей пов'язані з відображенням веб-сайтів і поведінкою браузера при взаємодії з деякими типами контенту. Помилки і вильоти зустрічаються в версіях браузера для Windows та Android.

Один з користувачів поскаржився, що замість сайтів у нього відображаються порожні вкладки. Також є повідомлення про те, що Google Chrome не відтворює флеш-контент, а зберігає його в форматі SWF. До того ж у людей є претензії до функцій блокування повідомлень і переходу між сторінками за допомогою свайпів, а також вильотів при відкритті нових вкладок. Проблеми помічені навіть при вході на популярні веб-сайти. Наприклад, Twitter завантажується тільки в режимі інкогніто, а в Facebook не видно частину іконок.

Новий дизайн Google Chrome

Користувачі Android більшою мірою скаржаться не на стабільність роботи, а на відсутність функцій. Людям не вистачає нічної теми оформлення, так як світлий інтерфейс при недостатньому освітленні сильно напружує очі. Власники пристроїв з AMOLED-дисплеєм скаржаться, що біла тема витрачає заряд акумулятора.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно