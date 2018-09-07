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Останнє оновлення Google Chrome "ламає" браузер

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Останнє оновлення Google Chrome "ламає" браузер
Останнє оновлення Google Chrome "ламає" браузер / Фото з вільних джерел

В день свого 10-річчя Google Chrome отримав масштабне оновлення із новим інтерфейсом. Судячи із повідомлень на форумі технічної підтримки, багато користувачів зіткнулися із проблемами в роботі програми.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Скарги людей пов'язані з відображенням веб-сайтів і поведінкою браузера при взаємодії з деякими типами контенту. Помилки і вильоти зустрічаються в версіях браузера для Windows та Android.

Один з користувачів поскаржився, що замість сайтів у нього відображаються порожні вкладки. Також є повідомлення про те, що Google Chrome не відтворює флеш-контент, а зберігає його в форматі SWF. До того ж у людей є претензії до функцій блокування повідомлень і переходу між сторінками за допомогою свайпів, а також вильотів при відкритті нових вкладок. Проблеми помічені навіть при вході на популярні веб-сайти. Наприклад, Twitter завантажується тільки в режимі інкогніто, а в Facebook не видно частину іконок.

Новий дизайн Google ChromeНовий дизайн Google Chrome

Користувачі Android більшою мірою скаржаться не на стабільність роботи, а на відсутність функцій. Людям не вистачає нічної теми оформлення, так як світлий інтерфейс при недостатньому освітленні сильно напружує очі. Власники пристроїв з AMOLED-дисплеєм скаржаться, що біла тема витрачає заряд акумулятора.

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Теги: Інтернет Google Google Chrome Техно
Джерело: 24 Канал
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