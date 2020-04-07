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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Останнє попередження: власник похоронної фірми возив Львівщиною труну з написом "Сиди вдома"

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      Труна з написом "Карантин" / скриншот з відео

      Аби спонукати людей сидіти вдома і дотримуватися ізоляції, власник похоронної фірми на Львівщини придумав нестандартну акцію. На лафеті він возив у трьох містах області порожню труну з написами "Сиди вдома" і "Карантин".

      Власник ритуальної фірми проїхався з труною із написами по Трускавцю, Стебнику і Дрогобичу. Як пише ZAXID.net, акція була одноразовою, на неї закликали місцевих журналістів.

      Таке вже було На Хмельниччині чоловік возив труну, закликаючи дотримуватися карантину: чим це закінчилося

      Я був шокований із кількості людей, яка ходить вулицями. Я не говорю про літніх людей, які йшли у магазин, я про молодь, яка без діла тинялася вулицями. Стояли під маркетом і розпивали пиво,
      – обурився власник фірми Степан Піряник.


      На машину також наліпили протикоронавірусні гасла / Скриншот з відео

      Чоловік зазначив, що розуміє, що можливо це зарадикальні дії, однак все ж вірить у їхню ефективність. Однак, така нібито антиреклама коронавірусу отримала чимало негативних відгуків, її вирішили більше не проводити. 

      Як Львівщиною возили "антикоронавірусну" труну – дивіться відео

       

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Транспорт Курйозні новини Новини Львова Карантин в Україні 2020
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