Останнє попередження: власник похоронної фірми возив Львівщиною труну з написом "Сиди вдома"

Аби спонукати людей сидіти вдома і дотримуватися ізоляції, власник похоронної фірми на Львівщини придумав нестандартну акцію. На лафеті він возив у трьох містах області порожню труну з написами "Сиди вдома" і "Карантин".

Власник ритуальної фірми проїхався з труною із написами по Трускавцю, Стебнику і Дрогобичу. Як пише ZAXID.net, акція була одноразовою, на неї закликали місцевих журналістів.

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Я був шокований із кількості людей, яка ходить вулицями. Я не говорю про літніх людей, які йшли у магазин, я про молодь, яка без діла тинялася вулицями. Стояли під маркетом і розпивали пиво,

– обурився власник фірми Степан Піряник.



На машину також наліпили протикоронавірусні гасла / Скриншот з відео

Чоловік зазначив, що розуміє, що можливо це зарадикальні дії, однак все ж вірить у їхню ефективність. Однак, така нібито антиреклама коронавірусу отримала чимало негативних відгуків, її вирішили більше не проводити.

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