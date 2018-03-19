Останню статтю Стівена Хокінга знайшли у мережі

З’явилась остання наукова стаття, написана легендарним фізиком-теоретиком Стівеном Хокінгом. Матеріал був викладений в архів електронних препринтів.

Про це пише Sunday Times.

За даними видання, останнє правки у цю статтю були внесені за 10 днів до смерті Хокінга.

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Нагадаємо, видатний фізик помер 14 березня у віці 76 років. Про смерть науковця сповістив представник його сім'ї.

Незадовго до смерті він виклав в мережу свою останню роботу під назвою "A Smooth Exit from Eternal Inflation", присвячену можливості існування паралельних всесвітів. Стаття написана у співавторстві з Томасом Хертогом з Левенського католицького університету.

Цей матеріал планують опублікувати після рецензування. За даними журналістів, матеріал може бути використаний для експериментального доказу гіпотези множинних всесвітів. Для цього у Космос можуть відправити нову космічну місію, яка шукатиме певні характеристики мікрохвильового випромінювання в Космосі.