Остерігайтесь забобонів: науковець розповів правду про місячне затемнення

Повне місячне затемнення, яке українці зможуть спостерігати 27 липня 2018 року, буде цілком безпечним для здоров’я.

Про це учитель фізики та астрономії вищої кваліфікаційної категорії Чернівецького міського ліцею № 1 Пауль Пшенічка повідомив у Facebook.

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На поширеній найкращим учитилем України інфографіці також мовиться, що для спостереження затемнення не будуть потрібні технічні засоби.

Місяць потемніє, а потім стане тьмяним з червоним відтінком. Поряд буде Марс як яскрава помаранчева зірка,

– мовиться у дописі.