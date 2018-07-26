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Остерігайтесь забобонів: науковець розповів правду про місячне затемнення

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Місячне затемнення не шкідливе для здоров'я
Місячне затемнення не шкідливе для здоров'я / Unsplash

Повне місячне затемнення, яке українці зможуть спостерігати 27 липня 2018 року, буде цілком безпечним для здоров’я.

Про це учитель фізики та астрономії вищої кваліфікаційної категорії Чернівецького міського ліцею № 1 Пауль Пшенічка повідомив у Facebook.

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На поширеній найкращим учитилем України інфографіці також мовиться, що для спостереження затемнення не будуть потрібні технічні засоби.

Місяць потемніє, а потім стане тьмяним з червоним відтінком. Поряд буде Марс як яскрава помаранчева зірка,
– мовиться у дописі.

 

Теги: LifeStyle Місяць
Джерело: 24 канал
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