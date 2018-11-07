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      Острікова розповіла, на які поступки готова піти Верховна Рада у питанні "євроблях"

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      Близько двох тисяч мітингувальників та кількасот автомобілів 7 листопада зібралось на акцію протесту під Верховною Радою.

      Про це розповіла народний депутат Тетяна Острікова в ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Мітинг "євробляхарів" у Києві: що запропонували нардепи

      "Євробляхарі" вимагають від нардепів ухвалення законопроектів, які знизять акциз на розмитнення машин. У липні 2018 року такий законопроект ухвалили у першому читанні, та після цього народні депутати не повертались до документу

      Безумовно, 1,5 тисячі євро акцизу за 15 річний автомобіль занадто багато. Тому передбачена така поправка, що протягом 60 днів з дати набрання законом чинності, до цієї ставки застосовуватиметься коєфіцієнт 0,5. А протягом наступного шестимісячного періоду коєфіцієнт буде 0,75. Це стосується не лише власників "євробляхів", а й кожного українця, який імпортуватиме транспортний засіб,
      – розповіла народний депутат Тетяна Острікова.

      Також вона додала, що наразі немає кінцевого рішення щодо пільгів для електромобілів.

      Нагадаємо, що для того, аби запобігти ввезенню старих транспортних засобів, які є екологічно небезпечними для нашого довкілля, народні депутати пропонують встановити високі ставки акцизного податку в залежності від віку автомобіля. Тобто, чим старіша машина, тим буде більша ставка акцизного податку.

      Теги: Новини України Авто на єврономерах Верховна Рада протести Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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