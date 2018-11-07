Острікова розповіла, на які поступки готова піти Верховна Рада у питанні "євроблях"

Близько двох тисяч мітингувальників та кількасот автомобілів 7 листопада зібралось на акцію протесту під Верховною Радою.

Про це розповіла народний депутат Тетяна Острікова в ефірі 24 каналу.

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"Євробляхарі" вимагають від нардепів ухвалення законопроектів, які знизять акциз на розмитнення машин. У липні 2018 року такий законопроект ухвалили у першому читанні, та після цього народні депутати не повертались до документу

Безумовно, 1,5 тисячі євро акцизу за 15 річний автомобіль занадто багато. Тому передбачена така поправка, що протягом 60 днів з дати набрання законом чинності, до цієї ставки застосовуватиметься коєфіцієнт 0,5. А протягом наступного шестимісячного періоду коєфіцієнт буде 0,75. Це стосується не лише власників "євробляхів", а й кожного українця, який імпортуватиме транспортний засіб,

– розповіла народний депутат Тетяна Острікова.

Також вона додала, що н аразі немає кінцевого рішення щодо пільгів для електромобілів.

Нагадаємо, що для того, аби запобігти ввезенню старих транспортних засобів, які є екологічно небезпечними для нашого довкілля, народні депутати пропонують встановити високі ставки акцизного податку в залежності від віку автомобіля. Тобто, чим старіша машина, тим буде більша ставка акцизного податку.