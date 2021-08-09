На острові Зміїний розвідка встановила нові засоби стеження за Росією
На Зміїному острові у Чорному морі встановили обладнання контролю за надводними та підводними цілями ворога. До того ж військова розвідка провела низку тактичних тренувань.
Із перевіркою на Зміїний приїхав очільник розвідувального органу Міноборони Кирило Буданов. Нові прилади для контролю безпеки надали іноземні партнери України.
До теми Подальший силовий наступ Кремля на Україну: Путін хоче захопити Зміїний
Перевірка на Зміїному
Полковник Буданов перевірив готовність сил та засобів розвідки на острові Зміїний. Розідники відпрацювали комплекс практичних вправ:
- заняття з підводного мінування;
- перевірка переносних зенітно-ракетних комплексів;
- стрільба зі стрілецької зброї.
Важливо, що на острові встановили обладнання контролю за надводними та підводними цілями, яке Україна отримала від іноземних партнерів.
Більшість українських та закордонних військових аналітиків припускають той факт, що росіяни можуть спробувати висадитися на цей острів.Важливо! На думку ексміністра оборони України Андрія Загороднюка, першого заступника Начальника Генерального Штабу ЗСУ Ігоря Кабаненка, дипломата Олександра Хари, згадка острова Зміїний у статті Путіна невипадкова. Ймовірно, що російські стратеги розглядають сценарії привласнення острову.
Острів Зміїний і заяви Путіна: коротко
- Про острів Зміїний у своїй пропагандистській статті написав Володимир Путін. Він написав, що острів було передано Україні в 1948 році. До того часу українським він не був. Подібну риторику глава Кремля просував і перед окупацією Криму, відтак у його заявах експерти вбачають загрозу.
- За їхніми словами, Україна найбільш вразлива до морських загроз, і саме острів Зміїний є зоною високого ризику.
- На тлі таких заяв очільники Збройних сил, Державної прикордонної служби та Військово-морських Сил приїхали з робочим візитом на Одещину.