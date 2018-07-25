Островський кричав, що платить всім 1000 доларів – і ніхто нічого не бачив, – очевидець ДТП

Винуватець смертельної ДТП у Києві Кирило Островський, який на переході збив 10-річну дівчинку, поводився досить неадекватно під час затримання.

Про це у коментарях під стрімом з місця ДТП у Києві написав один з очевидців.

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Як відомо, ввечері 24 липня у Києві 23-річний Кирило Островський збив дівчинку коли вона переходила дорогу на зелене світло. При цьому він протягнув дитину на позашляховику Hummer ще 50 метрів, а потім намагався втекти. Все це сталося на очах у матері дівчинки, вона не постраждала. Дитина померла в кареті швидкої допомоги.

Островського затримали й повідомили про підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Ось що пише користувач Facebook, який був на місці події пд час затримання:

Був там, винуватець – син чи то бізнесмена, чи то політика, постійно кричав: "Зателефонуйте татові і юристу, вони все вирішать". Кричав, що всім, хто поруч, платить 1000 доларів і ніхто нічого не бачив. Походу під наркотою виродок,

– написав очевидець у Facebook.

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Очевидець про смертельну ДТП у Києві