Островський, який на Hummer на смерть збив дівчинку, є родичем кримінального авторитета, – ЗМІ

Кирило Островський, який на Hummer здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, внаслідок чого та померла, може бути племінником кримінального авторитета та ватажка злочинного угруповання Саші Оболонського.

Про це повідомляє ресурс "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

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Як підкреслюється у матеріалі, мати 23-річного молодого чоловіка є власне старшою сестрою Оболонського.

"За нашими даними, Саша Оболонський є неодноразово судимим – зокрема, йому висунули звинувачення за фактом умисного вбивства. Наш співрозмовник стверджує, що Оболонський вбив власного батька та що зв'язки у правоохоронних органах допомогли перекваліфікувати статтю на "вбивство з необережності", – зазначають журналісти.

За їхньою інформацією, у лютому 2018 року Олександр К-ка затримали співробітники СБУ як організатора злочинного угруповання, яке здійснювало незаконні оборудки на ринку нерухомості: до його складу входили сім жителів столиці. Для переоформлення житла на підставних осіб зловмисники використовували підробні доручення та вносили неправдиві дані до системи Державного реєстру прав на нерухоме майно. Протягом 2017 року це угруповання здійснило відчуження кількох житлових і нежитлових об'єктів нерухомості в центральних районах столиці.



Сашу Оболонського затримували у лютому 2018 року, але завдяки зв'язкам у поліції він зараз перебуває на свободi

"Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили підроблені печатки юридичних осіб, паспорти громадян України та незаповнені нотаріальні бланки. У ватажка ОЗУ, Саші Оболонського, виявили також саморобну вогнепальну зброю, більше ніж триста набоїв калібру 7,62 міліметра та спеціальні технічні засоби для зняття інформації. Справою займалася поліція та прокуратура", – мовиться у публікації.

Щодо вищевикладеного джерело ресурсу переконує, що зв'язки у Нацполіції вкотре "допомогли" Олександру К-ку, відтак на цьому фоні, зауважив він, видаються не дивними спроби "відмазати" його племінника, який збив дівчинку".

Журналісти додають, що у 2016 році Оболонський відзначився тим, що подряпавши свій Bentley, порізав колеса невдало припаркованих, на його думку, автомобілів: цей момент потрапив на відео.

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Водій Bentley порізав шини поруч припаркованих автомобілів: відео

Крім того, ще одне джерело ресурсу стверджує, що 23-річний Островський також був пов'язаним з Цивільним корпусом "Азов", представники якого, за деякими даними, "мають свої інтереси в Оболонському районі Києва та щільно взаємодіють з правоохоронцями".

Нагадаємо, увечері 24 липня у Києві Кирило Островський на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а його після гонитви затримали правоохоронці. 26 липня Шевченківський райсуд Києва обрав Островському запобіжний захід: перебування під вартою без права внесення застави упродовж 60 днів, тобто до 21 вересня 2018 року.



Додамо, як переконують очевидці, імовірний винуватець смерті дитини після аварії "кричав, що всім, хто поруч, платить 1 тисячу доларів, і ніхто нічого не бачив".