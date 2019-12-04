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      Освіта майбутнього: на форумі ICU обговорили, як потрібно навчатися в ХХІ столітті

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      28 листопада у Fedoriv Hub відбулася заключна частина цьогорічного Українського Фінансового Форуму – конференція Academy Day 2019. Організаторами заходу виступили фінансова група ICU та Київська школа економіки.

      Під час події відомі топменеджери, держпосадовці та випускники топових університетських програм України та світу обговорювали, чи потрібна професіоналам додаткова освіта та як не прогадати з вибором освіти для нащадків.

      "Разом із дуже швидким розвитком технологій в світі кардинально змінюється вибір актуальних професій та методів навчання. Чи потрібно нам знову вчитись? Що для цього обрати університет, MBA чи онлайн-освіту? Чи є сенс інвестувати в освіту команди? Як краще організувати освіту дітей? Ці питання важливі для кожного з нас незалежно від віку та професії, тому цього року ми вирішили зробити експеримент та вперше присвятити темі освіти частину нашого щорічного фінансового форуму»,  підкреслив Костянтин Стеценко, засновник ICU.

      Ключовим спікером заходу став Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та почесний президент Kyiv School of Economics, який присвятив свій виступ досягненню інтелектуального суверенітету України.

      Науковці – останній бастіон суспільства перед популістами. Але в Україні науковці поки не стали лідерами думок. Вони спостерігають та коментують нашу реальність, але не рухають суспільство уперед,
      – прокоментував він.

      За словами міністра, копіювати "інтелектуальний фундамент" держави з інших країн небезпечно, тож потрібно інвестувати в розвиток української науки та освіти. Це співпадає з точкою зору співзасновників ICU Макара Пасенюка та Костянтина Стеценка, які вже декілька років є меценатами Kyiv School of Economics та CFA Institute Research Challenge, підтримуючи розвиток сучасної економічної освіти в України.

      "Учасники нашого форуму дійшли згоди, що майже всі українські економічні виші випускають "сирих" спеціалістів. Українська економічна освіта не готує людей до реальної роботи, забезпечуючи їх тільки теорією, часто застарілою. Наша мета допомогти зламати цю практику. Це хвилює нас як громадян, підприємців і батьків, адже тема освіти стосується нас усіх", прокоментував Макар Пасенюк, засновник ICU та член Ради директорів Київської школи економіки.

      Довідка

      ICU міжнародна фінансова група з трьома ключовими напрямками діяльності: торгівля цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги та управління активами. Посідає перше місце в Україні за обсягом торгівлі облігаціями внутрішньої державної позики та розміром активів інвестиційних та пенсійних фондів під управлінням. Загальна сума активів під управлінням групи – понад 500 мільйонів доларів. Засновники групи ICU  Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

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      Теги: Новини України Освіта Тимофій Милованов
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