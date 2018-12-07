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      "Освітні послуги за три тисячі": ректорку одного з вишів Києва впіймали на хабарі

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      Ректорка столичного вишу погоріла на хабарах від студентів-іноземців
      Ректорка столичного вишу погоріла на хабарах від студентів-іноземців / Фото з відкритих джерел

      Працівники СБУ встановили, що ректор одного з київських університетів спільно з проректором з наукової роботи та головним бухгалтером вимагали від іноземних студентів кошти. За це вони їм обіцяли, що не відрахують та повернуть посвідки на тимчасове проживання в Україні.

      Про це інформує прес-центр СБУ у Facebook.

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      Правоохоронці заявляють, що вартість таких "освітніх послуг" становила три тисячі американських доларів.

      Крім того, досудове слідство встановило, що з 2016 року зловмисниці "налагодили" механізм легалізації іноземних громадян. Їм надсилали запрошення на навчання без дотримання встановленої законом процедури.

      Правоохоронці затримали трьох фігуранток справи на робочому місці після отримання заключної частини хабара від іноземного студента у розмірі тисячі доларів США. Під час подальших слідчих дій у зловмисниць вилучили посвідки на проживання, паспорти іноземних громадян, "чорнову" бухгалтерію та 20 тисяч американських доларів.

      Їм оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

       

      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Гроші Хабар Освіта Корупція СБУ
      Джерело: 24 Канал
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