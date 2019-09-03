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      Педагогам та науковцям підвищать зарплату: коли і на скільки

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      Освітянам підвищать зарплату
      Освітянам підвищать зарплату / bank.gov.ua

      Кабінет Міністрів України опублікував постанову про збільшення розміру зарплати педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам. Виплати почнуть збільшувати з 2020 року.

      Відповідну постанову опублікували на сайті уряду. У документі зазначено, що зарплату освітянам та науковцям будуть збільшувати поетапно до 2023 року.

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      Загалом до 2023 року розмір окладу працівників найнижчої кваліфікації має становити 4 прожиткові мінімуми, встановлені на цей рік. Зараз прожитковий мінімум в Україні – 1 тисяча 936 гривень, яким він буде у наступні роки поки невідомо.

      Окрім того, розмір окладу найнижчого за кваліфікацією працівника освітньої сфери має бути на 25% нижчим.

      До 2023 року розмір виплат будуть підвищувати поетапно:

      • з 1 січня 2020 року найменший оклад освітян має складати 2,5 розміри прожиткового мінімуму;
      • з 1 січня 2021 року – 3 розміри прожиткового мінімуму;
      • з 1 січня 2022 року – 3,5 розміри прожиткового мінімуму;
      • з 1 січня 2023 року – 4 розміри прожиткового мінімуму.

      Зауважимо, що відповідно до закону про науку та наукову діяльність, найменший розмір зарплати науковцям має складати 2 розміри середньої зарплати.

      Однак в уряді стверджують, що фінансові можливості держави не дозволяють встановити одночасно і протягом одного фінансового року такі виплати.

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Зарплата Мінімальна зарплата Освіта Гроші Наука
      Джерело: 24 канал
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