Педагогам та науковцям підвищать зарплату: коли і на скільки

Кабінет Міністрів України опублікував постанову про збільшення розміру зарплати педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам. Виплати почнуть збільшувати з 2020 року.

Відповідну постанову опублікували на сайті уряду. У документі зазначено, що зарплату освітянам та науковцям будуть збільшувати поетапно до 2023 року.

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Загалом до 2023 року розмір окладу працівників найнижчої кваліфікації має становити 4 прожиткові мінімуми, встановлені на цей рік. Зараз прожитковий мінімум в Україні – 1 тисяча 936 гривень, яким він буде у наступні роки поки невідомо.

Окрім того, розмір окладу найнижчого за кваліфікацією працівника освітньої сфери має бути на 25% нижчим.

До 2023 року розмір виплат будуть підвищувати поетапно:

з 1 січня 2020 року найменший оклад освітян має складати 2,5 розміри прожиткового мінімуму;

з 1 січня 2021 року – 3 розміри прожиткового мінімуму;

з 1 січня 2022 року – 3,5 розміри прожиткового мінімуму;

з 1 січня 2023 року – 4 розміри прожиткового мінімуму.

Зауважимо, що відповідно до закону про науку та наукову діяльність, найменший розмір зарплати науковцям має складати 2 розміри середньої зарплати.

Однак в уряді стверджують, що фінансові можливості держави не дозволяють встановити одночасно і протягом одного фінансового року такі виплати.

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