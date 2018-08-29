Освітяни перекрили стратегічну дорогу на Івано-Франківщині

У Рогатині Івано-Франківської області близько 100 співробітників з сектору освіти перекрили дорогу державного значення Івано-Франківськ – Львів з вимогою виплатити їм затримані зарплати.

Як розповіли у поліції, вони уважно стежать за цією ситуацією та поки жодні правопорушення або ДТП не зафіксувал, пише ТСН.

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"Вимоги — привернення уваги громадськості щодо невиплати заборгованості із заробітної плати", – додають правоохоронці.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що протестувальники попереджали про мирну акцію.

Наразі на місці заходу правоохоронці забезпечують громадський порядок, а також допомагають руху транспорту, щоправда через перекриття дороги на суміжних шляхах утворилися затори.

"Хто планує свою поїздку через Рогатин, є один з можливих об’їздів, з боку Львова в селі Потік повертаєте направо, через село Залужжя та виїзджаєте на автодорогу Львів – Івано-Франківськ у селі Вербилівці", — радять місцеві жителі.

Нагадаємо, на початку серпня жителі села Малі Підліски, що на Львівщині, перекривали дорогу через відсутність електропостачання у їхньому населеному пункті.