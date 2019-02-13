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      От хто це робить з дорогами: у Миколаєві кіт "оцінив" якість свіжого асфальту – епічне відео

      2044 Читать новость на русском
      У Миколаєві кіт "оцінив" якість свіжого асфальту
      У Миколаєві кіт "оцінив" якість свіжого асфальту / Фото з Facebook-сторінки Артема Ільюка

      У Миколаєві завершився ямковий ремонт дорожнього покриття. Рудий кіт вирішив перевірити якість роботи і справив нужду в свіжоукладений асфальт. Інцидент стався на перетині вулиць Великої Морської і Громадянської.

      Відео "тест-драйву" опублікував народний депутат України Артем Ільюк у себе на Facebook-сторінці.

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      Користувачі соцмережі дуже бурхливо відреагували на відео з таким "співробітником Укравтодору". Вони залишили багато коментарів.

      "Акуратно прикопав", – написав один з користувачів.

      "Якщо б на цьому місці був асфальт, котик вів би себе пристойніше", – констатував другий юзер.

      "А потім скаржаться, що дороги г**но", - додав користувачі Facebook.

      "Правильно робить ямковий ремонт!" – підтримав юзер кота.

      "Укравтодор освоїв нові технології!"– зазначив один з користувачів.

      "Правильне використання наших доріг", – підкреслили користувачі.

      Дивіться відео як рудий кіт перевіряв роботу "Укравтодору" в Миколаєві:

      До слова, відремонтована 2 місяці тому дорога Мала Олександрівка - Чубинське вже покрилася вибоїнами. Усе тому, що ремонтники клали асфальт під час мокрої погоди.

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      Теги: Курйозні новини Укравтодор Новини Миколаєва Дороги Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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