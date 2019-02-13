От хто це робить з дорогами: у Миколаєві кіт "оцінив" якість свіжого асфальту – епічне відео

У Миколаєві завершився ямковий ремонт дорожнього покриття. Рудий кіт вирішив перевірити якість роботи і справив нужду в свіжоукладений асфальт. Інцидент стався на перетині вулиць Великої Морської і Громадянської.

Відео "тест-драйву" опублікував народний депутат України Артем Ільюк у себе на Facebook-сторінці.

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Користувачі соцмережі дуже бурхливо відреагували на відео з таким "співробітником Укравтодору". Вони залишили багато коментарів.

"Акуратно прикопав", – написав один з користувачів.

"Якщо б на цьому місці був асфальт, котик вів би себе пристойніше", – констатував другий юзер.

"А потім скаржаться, що дороги г**но", - додав користувачі Facebook.

"Правильно робить ямковий ремонт!" – підтримав юзер кота.

"Укравтодор освоїв нові технології!"– зазначив один з користувачів.

"Правильне використання наших доріг", – підкреслили користувачі.

Дивіться відео як рудий кіт перевіряв роботу "Укравтодору" в Миколаєві:

До слова, відремонтована 2 місяці тому дорога Мала Олександрівка - Чубинське вже покрилася вибоїнами. Усе тому, що ремонтники клали асфальт під час мокрої погоди.