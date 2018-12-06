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      От і дружбі кінець: у МЗС пояснили, чому не могли розірвати договір з Росією раніше

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      3 грудня на сайті Верховної ради з'явився текст законопроекту про те, щоб припинити дію Договору про дружбу, співпрацю, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією.

      На п'ятому році війни з Росією народні депутати нарешті знайшли в собі сили визнати, що північний сусід – нам не друг.

      Читайте також: Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України

      Згідно з документом, який Україна підписала майже 10 років тому, обидві країни зобов'язувалися визнавати непорушність кордонів та територіальну цілісність, а також не шкодити безпеці один одного. Росія ж зробила все з точністю до навпаки.

      Російська Федерація зухвало знехтувала основоположними принципами договору, зокрема порушуючи територіальну цілісність, вчиняючи збройну агресію та застосовуючи військовий й економічний тиск,
      – прокоментував заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

      Так красномовно заступник міністра закордонних справ описує, чому Україні не варто далі "дружити" з Росією. В самому ж тексті законопроекту зазначено: "зважаючи на збройну агресію".

      Сергій Кислиця
      Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця

      У документі запропонували припинити договір про дружбу з 1 квітня 2019 року. Саме тоді минає 10 років його дії. Більшість фракцій вимагали цього починаючи з 2014 року. Опозиційні депутати розкритикували президентський законопроект та пропонують власні.

      Ми припиняємо договір з Росією незрозуміло з яких міркувань, нібито через те, що він закінчується. У своєму альтернативному законопроекті пропоную розірвати договір саме через те, що РФ здійснила ряд агресивних дій проти України,
      – заявив нардеп Ігор Луценко.

      Позафракційний депутат Андрій Іллєнко повідомив, що вимагає розірвання всіх договірних стосунків з агресором та вважає, що Україна не повинна мати жодних договорів з РФ.

      Читайте також: Припинення дії Договору про дружбу з Росією – ще не повний розрив з агресором, – експерт

      Представниця президента в парламенті Ірина Луценко пообіцяла, що всі договори з Росією переглядатимуть, проте згодом. І в МЗС, і у президента переконували, що розірвати договір раніше не могли. Мовляв, фіксували факти порушення договору, щоб використати їх як докази в міжнародних судах.

      Навіть в односторонньому порядку розірвання такого договору не передбачено. Наші дипломати неодноразово надсилали ноту протесту, та Росія не погоджується на припинення,
      – розповіла Ірина Луценко.

      Не зважаючи на критику, за денонсацію угоди про дружбу з Росією проголосували всі фракції, крім "Опозиційного блоку". Однак чимало депутатів залишаються незадоволеними тим, що договір діятиме ще півроку.

      Верховна Рада/
      Результати голосування у парламенті

      "Це свідчить про те, ми розриваємо договір показово, та моральної компенсації від ворога ми не отримаємо", – переконаний голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

      Договір про дружбу з Росією припинить свою дію 1 квітня 2019 року – одразу після президентських виборів.

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Верховна Рада Президент України Юрій Луценко Ірина Луценко МЗС України
      Джерело: 24 канал
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