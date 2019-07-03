Доверие к новой власти може рухнуть очень быстро

Российские оккупанты убили еще двоих прекрасных граждан и патриотов. 14 украинских воинов погибли при выполнении боевых заданий на фронте с момента инаугурации Владимира Зеленского.

И потому на шестом году войны высказывание президента, что гибель убитых соотечественников – это "нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе" может считаться достаточной реакцией только в одном случае – если эти слова сопровождаются правильной постановкой задач всем силам обороны и безопасности по отражению военной агрессии. А если такие задачи не ставятся – то подобные цитаты это демонстрация беспомощности руководства Украины.



В результате обстрела боевиками санитарного автомобиля погибли санинструктор Ирина Шевченко ("Викторовна") и водитель, старший матрос 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Майборода.

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Это демонстрация Путиным, что украинский народ и власти Украины не способны защитить себя и свою землю.

Пять лет предыдущий президент уговаривал Путина, устраивал многочисленные перемирия и прекращения огня. Эта не последовательная и хаотичная политика, отсутствие стратегии обороны во время войны, обернулась серьезной деморализацией и расколом в активной патриотической части общества, привела к оттоку кадров во время войны из армии, к неправильному применению ресурсов, к многочисленным просчетам в военном строительстве. Сейчас Зеленский продолжает идти, увы, по тому же пути – но это не путь лидерства. Это путь снятия с себя ответственности за борьбу с агрессором.

Порошенко потерял власть в результате двойной морали и двойных стандартов, в результате слабой, проигрышной политики договариваться и воевать одновременно. Да, это очень гуманно и популярно бороться за мир, объявлять о прекращении огня, так можно снискать сиюминутную симпатию пацифистов и надеяться на Нобелевскую премию мира. Но этого не будет. Мир зависит не от уговоров Путина, а от способности Украины дать ему отпор. Именно для этого и выбирают Главнокомандующего.

Война требует лидерства, война требует четких целей и действия в различных плоскостях. Дипломаты должны выполнять свою стратегию, а военные – свою.

А Главнокомандующий должен звонить и встречаться с каждой семьей, где погибли украинские герои. Потому что эти люди и эта кровь – это не их война, это его война. Его личная война. Его личная ответственность. Его личное обязательство действовать достойно памяти Героев. И если он этого не понимает – значит, доверие рухнет очень быстро.

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