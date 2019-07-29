Откат реформ - особый украинский путь

Если кто-то с экрана телевизора говорит вам, что нам нужен свой украинский путь, что нам не подходят рецепты развитых стран, то знайте, перед вами мошенник. Человек, который пытается вас обмануть. А с какой уж целью он это делает, думайте сами.

Намедни отличился потенциальный будущий министр здравоохранения Радуцкий. В интервью он выдал гениальный абзац:

Протоколи інших країн можна брати за основу, але їх обов'язково потрібно адаптувати. Адже, скажімо, генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають й особливості їх лікування. Тому протоколи мають бути тільки національними, написаними українською мовою, затвердженими МОЗ і Мінюстом, адаптованими.



Михаил Радуцкий / Фото Politeka.net

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Понятно, генетические особенности украинцев. Значит надо свои протоколы. Приходит немец в больницу с диагнозом – ему антибиотик, приходит украинец – подорожник. Бедные американские врачи. У них же там любые расы можно встретить, людей любой национальности и цвета кожи. Как же они бедненькие их лечат одними протоколами, и ведь лечат. И если какой-нибудь врач какой-нибудь клиники, особенно частной, заикнулся, что у них набор разных протоколов для лечения афроамериканцев и белых, то его клинику бы сожгли на следующий день.

Свои протоколы нужны только для того, чтобы впаривать украинцам фуфломицины. Все. Такая вот генетическая особенность украинцев – ДНК лоха. И крайне важной частью реформы медицины от Уляны Супрун был перевод на единый протокол. Чтобы за взятку никакой украинский чиновник не утверждал, что золотые пирамидки могут вылечить от рака. Тем более, мировая наука оторвалась от украинской на сотни лет вперед, в том числе и в медицине. Нам надо просто взять и воспользоваться достижениями последних лет. Ничего сложного. Но Уляна Супрун им не нравится. Причем, по хорошему, они даже не могут честно объяснить почему. Повторять фейки фармацевтической мафии неудобно. Реформа первички всем нравится. И в итоге ее обвиняют в том, что она еще не завершила свою реформу. Реформу, которая идет по четкому плану и должна двигаться вперед. И предлагают особый путь лечения для уникальных украинцев.

Эта модель применима к любым реформам. И в первую очередь экономическим. Когда вам рассказывают про уникальность украинской экономики, или менталитета украинцев. Менталитета, который исчезает, стоит только украинцу выехать за пределы страны. Если в Украине такой носитель менталитета нарушает правила, проезжает на красный свет, паркуется где захочет, то в Европе украинский генетический код не мешает ему следовать всем правилам и ездить за рулем. В чем отличие? В наличие правил и верховенства права. В Украине он знает, что ему ничего не будет, а в Европе наказание неизбежно вот и все. Генетический код украинского менталитета взломан.

Вам говорят, что вредно регулировать украинскую банковскую систему также, как европейскую? Просто хотят вернуть времена, когда банки не регулировались, жили на рефинансировании от Нацбанка и кредитовали бизнес своих собственников.

Вам говорят, что украинская земля святая и нельзя давать ее продавать и покупать, в отличии от всего цивилизованного мира? Просто хотят продолжать наживаться на серых схемах и отжимать собственников паев, собственников земли, которые не могут получать справедливую оценку своей собственности.

Вам говорят, что в Украине, в отличие от всего мира, не работает жесткая монетарная политика, а независимость Нацбанка лишний элемент? Просто хотят опять печатать деньги.

Вам говорят, что вредно для украинцев иметь рыночные цены? Просто хотят вернуть времена, когда зарабатывали на разнице, а платил за все бюджет.

Вам говорят, что вредно в Украине переходить на безналичный расчет и нельзя требовать от бизнеса повсеместной установки кассовых аппаратов? Просто хотят продолжать возить контрабанду и не платить налоги.

Украинская экономика не уникальна – недоразвита, это правда. Но не уникальна. И украинцы не уникальны. Мы просто бедная страна, мала влияющая на мировую экономику. И такая страна не может претендовать на особый путь или особые знания. Потому что единственное, что у нас хорошо получается – это быть неудачниками. Мы просто должны повторить путь, который прошли Польша и Словакия, другие наши соседи. И не говорить об особом генетическом коде украинцев. А если кто-то такое говорит, то он просто хочет оставить систему работающей не правильно. И зачем ему это, уже и не так важно.

Автор: Сергей Фурса

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