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Юрій Бутусов

Отмена договора о дружбе с Россией – Геращенко против Порошенко

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Ирина Геращенко и Петр Порошенко
Ирина Геращенко и Петр Порошенко / Экономика от Пророка

Ого! Под выборы отменят договор о дружбе с Россией – это очень крутой исторический шаг! Поддерживаю двумя руками!

Так ведь и безвизовый режим, надеемся, отменят. Вот только представитель президента Ирина Геращенко резко против такого решения президента – что с этим делать, непонятно...

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Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время жду от Министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса, – Президент Украины Петр Порошенко, 28 августа 2018 года.

"Очень странно было только что услышать представителей оппозиции, которые опять призывают, представьте себе, разорвать государственный договор о дружбе с Российской Федерацией. Слово в слово, это сейчас говорит вся Государственная дума РФ. А мы должны требовать от Российской Федерации вернуться в нормы международного права и исполнять закон, в том числе и договор о дружбе, который признает территориальную целостность, суверенитет, и уважение к нашим границам в рамках международно определенных границ, а это Донбасс и Крым.

А оппозиция предлагает, давайте Украина первой выйдет из этого закона, для того, чтобы у нас не действовало никакое право и мы сами подарим Донбасс и Крым. Я вообще шокирована тем, что у нас этот год начинается с того, что те силы, которые якобы должны бороться за Украину, опять пытаются куски Украины дарить очень легко России. Мы на это не пойдем?"

Представитель Президента Украины на урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, 15 января 2018 года.

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Автор: Юрій Бутусов
Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Публікації Україна – Росія
Джерело: Юрий Бутусов
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