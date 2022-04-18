Відповідну інформацію Кирило Буданова розповів 18 квітня виданню SPIEGEL. Це трапилось на 54 день повномасштабної війни, натомість Київщину він вороаг звільнили 2 квітня.

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