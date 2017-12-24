O.Torvald здивував шанувальників новим новорічним хітом: відео
13:28, сьогодні 1028 Читать новость на русском
Український рок-гурт O.Torvald та представник України на Євробаченні-2017 на одному з телевізійних шоу вперше представив новий новорічний сингл під назвою "Ракамакафо".
Прем’єра пісні відбулась у восьмому прямому ефірі шоу "Х-фактор" на телеканалі "СТБ".
На мій погляд, прикольно згадати часи, коли ти святкував Новий рік зі старими друзями. Коли завжди скидались двома-трьома сотнями гривень, орендували будинок або квартиру, ходили разом за шампанським. Час класних тусовок зі своїми – думаю, про це наша запис,
– зізнався фронтмен гурту Женя Галич.
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O.Torvald дивитись відео онлайн: "Ракамакафо"
Джерело: 24 Канал
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