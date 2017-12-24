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O.Torvald здивував шанувальників новим новорічним хітом: відео

13:28, сьогодні 1028 Читать новость на русском
O.Torvald
O.Torvald / Фото з відкритих джерел

Український рок-гурт O.Torvald та представник України на Євробаченні-2017 на одному з телевізійних шоу вперше представив новий новорічний сингл під назвою "Ракамакафо".

Прем’єра пісні відбулась у восьмому прямому ефірі шоу "Х-фактор" на телеканалі "СТБ".

На мій погляд, прикольно згадати часи, коли ти святкував Новий рік зі старими друзями. Коли завжди скидались двома-трьома сотнями гривень, орендували будинок або квартиру, ходили разом за шампанським. Час класних тусовок зі своїми – думаю, про це наша запис,
– зізнався фронтмен гурту Женя Галич.

Читайте також: Х-фактор 8 сезон: чим здивували учасники проекту в грандіозному фіналі

O.Torvald дивитись відео онлайн: "Ракамакафо"

Теги: LifeStyle Новини України Музика O.Torvald
Джерело: 24 Канал
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