O.Torvald здивував шанувальників новим новорічним хітом: відео

Український рок-гурт O.Torvald та представник України на Євробаченні-2017 на одному з телевізійних шоу вперше представив новий новорічний сингл під назвою "Ракамакафо".

Прем’єра пісні відбулась у восьмому прямому ефірі шоу "Х-фактор" на телеканалі "СТБ".

На мій погляд, прикольно згадати часи, коли ти святкував Новий рік зі старими друзями. Коли завжди скидались двома-трьома сотнями гривень, орендували будинок або квартиру, ходили разом за шампанським. Час класних тусовок зі своїми – думаю, про це наша запис,

– зізнався фронтмен гурту Женя Галич.

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O.Torvald дивитись відео онлайн: "Ракамакафо"