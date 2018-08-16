O.Torvald зіграють у Києві прощальний концерт року

19 серпня у Києві в Зеленому театрі популярний український рок-гурт О.Torvald зіграє останній сольний концерт у 2018 році.

Під час виступу на фестивалі Atlas Weekend-2018 фронтмен групи Женя Галич заявив зі сцени, що колектив йде на рік у творчу відпустку. Але перед паузою музиканти ще потішать публіку в київському Зеленому театрі.

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"Ніколи не пізно нагадати собі, що таке сольник O.Torvald!" – нагадує фанатам офіційна сторінка гурту у Facebook.

О.Torvald виступає на сцені вже 13 років. За плечима довгий шлях від клубних перформансів до сольників перед багатотисячною аудиторією. На рахунку групи 7 альбомів, сотні концертів, тури Україною і за її межами, участь у конкурсі "Євробачення" і навіть рекорд України. Крім того, О.Torvald записали кілька саундтреків до фільмів, знятих в Україні – "Знову сам" ("Тіні незабутих предків"), "Твій дух – твоя зброя" ("Правило бою"), головну пісню до серіалу "Київ вдень і вночі".

У 2015 році рок-колектив став однією з найпопулярніших команд країни, музиканти взяли участь у більш ніж 20-ти фестивалях в Україні та Європі. У 2017-му група перемогла в Національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення". В цьому ж році змінився склад групи, і світ побачив новий міні-альбом "Бісайди".

O.Torvald безперервно розвивається і вдосконалюється, чим радує своїх численних фанатів, про яких Женя Галич каже #НашіЛюдиВсюди. Навесні 2018 року відбулася презентація кліпу на пісню "Ліхтарі", присвячену фанатам групи. Кліп транслювався на найбільшому медіа-фасаді країни, що було зафіксовано представниками Національного реєстру рекордів України. Практично відразу після презентації, група вирушила в тур по Європі, де зіграла 10 успішних концертів в 10 містах.

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