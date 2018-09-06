17:50
6 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    24°C 20°C
  • субота
    18°C 16°C
  • неділя
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, 5 вересня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Блоги Альфред Кох
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Альфред Кох

Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться

755
Отравление Скрипаля
Отравление Скрипаля / DW

Я уже писал о моем мнении о мотивах российских спецслужб, которые сподвигли их на отравление Скрипалей.

Коротко: моя гипотеза состоит в том, что весь мир наводнен российскими агентами. Как засланными, так и завербованными.

Читайте также: В Британии прямо обвинили Путина в причастности к отравлению Скрипалей

Кто-то из них фигурирует под своим именем, кто-то под чужим. Кто-то реальный бизнесмен, журналист или политик, а кто-то – фейковый. Для кого-то его статус реален, а для кого-то – не более, чем прикрытие для агентурной работы.

Так или иначе, многим из них в какой-то момент могло показаться, что это плохая идея – продолжать работать на Кремль.

То ли потому, что деньги, из-за которых они согласились на него работать, начали иссякать. То ли потому, что поведение Кремля на международной арене стало настолько "брутальным", и настолько отличающимся от ситуации, когда они соглашались на сотрудничество, что некоторые слабонервные агенты посчитали риски слишком для себя высокими.

В связи с этим вся агентурная сеть, состоявшая из глубоко законспирированных и хорошо легендированных агентов – затрещала и посыпалась. Нужно было срочно дать всей этой компании острастку.

Для этих целей выбрали самого бессмысленного и никому не нужного человека – Скрипаля. Его никто не охранял, никто о нем не беспокоился, но его фамилия была хорошо известна всем, для кого готовился этот месседж.

И месседж был послан. Он прост как огурец: если ты решил соскочить, то ничего не выйдет, дружок! Мы тебя достанем везде. И не пощадим ни тебя, ни твоих близких. А теперь решай: ты все еще с нами или нет?

Операция была проведена демонстративно и нагло. Так, чтобы не оставалось сомнений, что это русские. Поэтому, кстати, и "Новичок", а не какой-нибудь банальный инфаркт или автомобильная катастрофа.

И вот теперь, усилиями Скотленд Ярда и госпожи Мэй, все последние сомнения развеяны. Спасибо им за невольное содействие! А русским киллерам – ничего не грозит: они в тот же день улетели в Москву.

Операция завершена. Агентурная сеть сохранена, исполнительская дисциплина в ней взлетела до небес, и даже не понадобилось неизбежной в таких случаях децимации.

И к тому же еще и Скрипали остались в живых! Спасибо еще раз расторопным британцам, в частности – их медикам!

Что сказать? Я аплодирую! Good Job!

Читайте также: Британия обвинила РФ в причастности к отравлению Скрипалей: появилась реакция Кремля

Автор: Альфред Кох
Теги: Новини Росії Новини політики Великобританія Публікації Отруєння Сергія Скрипаля Російська пропаганда
Джерело: Альфред Кох
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
сьогодні, 17:00 Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
Альфред Кох
Заборона авто на єврономерах: як українці ставляться до такого розвитку подій
сьогодні, 16:40 Заборона авто на єврономерах: як українці ставляться до такого розвитку подій
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сьогодні, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлівський карлик: топ-факти про Володимира Путіна
сьогодні, 14:46 Кремлівський карлик: топ-факти про Володимира Путіна
Монетизація субсидій: що це таке та як оформити документи
сьогодні, 14:24 Монетизація субсидій: що це таке та як оформити документи
Ірина Лаб'як
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук