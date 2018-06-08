"Отримав своє": псевдо-"кіборг" виманював гроші у довірливих киян, але натрапив не на тих

Нещодавно у Києві активістам вдалося викрити афериста, який вдавав, що нібито воював на Донбасі. Крім того, шахраю на цьому ще вдавалося незаконним шляхом у людей виманювати гроші.

Про це сповістив лідер націоналістичної організації, учасник бойових дій на Донбасі Євген Карась.

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За його словами, одного разу, коли вони з активістами відпочивали у кафе, до закладу зайшов шахрай, який представився добровольцем з батальйону "Кіборг". Крім того, чоловік попросив у хлопців "шість гривень на каву", що і викликало підозру в активістів.

У підсумку з’ясувалося, що аферист має усе, аби бути схожим на справжнього українського воїна: шеврон "кіборга", татуювання з соколом батальйону "Донбас", наклейки батальйону "Карпатська січ" і десанту.

"Псевдо-"кіборг" отримав своє. І шеврони позрізав. Пізніше намагався пояснити, що обмовився, коли казав що воював. Зате є членом громадської організації "Кіборг" і просто волонтером, а не солдатом", – констатував Карась.