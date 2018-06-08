20:17
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

"Отримав своє": псевдо-"кіборг" виманював гроші у довірливих киян, але натрапив не на тих

1813 Читать новость на русском
У Києві активістам вдалося провчити псевдо-"кіборга"
У Києві активістам вдалося провчити псевдо-"кіборга" / Facebook-сторінка Євгена Карася

Нещодавно у Києві активістам вдалося викрити афериста, який вдавав, що нібито воював на Донбасі. Крім того, шахраю на цьому ще вдавалося незаконним шляхом у людей виманювати гроші.

Про це сповістив лідер націоналістичної організації, учасник бойових дій на Донбасі Євген Карась.

Читайте також: У Черкасах виловлюють переодягнених у бабусь-жебрачок аферистів

За його словами, одного разу, коли вони з активістами відпочивали у кафе, до закладу зайшов шахрай, який представився добровольцем з батальйону "Кіборг". Крім того, чоловік попросив у хлопців "шість гривень на каву", що і викликало підозру в активістів.

У підсумку з’ясувалося, що аферист має усе, аби бути схожим на справжнього українського воїна: шеврон "кіборга", татуювання з соколом батальйону "Донбас", наклейки батальйону "Карпатська січ" і десанту.

"Псевдо-"кіборг" отримав своє. І шеврони позрізав. Пізніше намагався пояснити, що обмовився, коли казав що воював. Зате є членом громадської організації "Кіборг" і просто волонтером, а не солдатом", – констатував Карась.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Києва Донецький аеропорт Кримінальні новини Шахрайство
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Депутати-мільйнери, які орендують житло за державні гроші: повний список
сьогодні, 20:02 Депутати-мільйнери, які орендують житло за державні гроші: повний список
136
Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
сьогодні, 19:01 Чому Порошенко затягував створення Антикорупційного суду
Сергій Лещенко 389
Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
сьогодні, 18:03 Почему менеджера "Нафтогаза" заслужили премии
Сергій Фурса 283
Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
сьогодні, 17:00 Путин считает Порошенко "сбитым летчиком", или Главные выводы о "прямой линии" с главой Кремля
Блог Медіа 1538
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сьогодні, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 670
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук