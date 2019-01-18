Отримав відмову на залицяння: Відомого російського боксера звинувачують у побитті жінки

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов підозрюється в побитті жінки. Інцидент стався у Каліфорній (США).

Як стверджує TMZ Sports, інцидент стався в червні 2018 року. Сам боксер стверджує, що він невинний.

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9 червня росіянин був заарештований в Біг Беар (штат Каліфорнія, США) після того, як потерпіла повідомила в поліцію про інцидент. За її словами, Ковальов вдарив її кулаком в обличчя, завдав чисельні травми. Нібито все сталося на вечірці. Росіянин намагався позалицятися до дами, але отримав категоричну відмову.

Жінка повідомляє, що після цього боксер разом з другом простежили за нею до будинку, де і відбувся напад. За словами жінки, Ковальов вдарив її в обличчя, що привело до наступних травм: в декількох місцях зламаний ніс, струс мозку і зміщення шийних хребців.

Правоохоронці повідомляють, що відразу ж після цього вони заарештували росіянина. Максимальний термін за такого роду злочин – до 4 років позбавлення волі. У суді Ковальов заперечував звинувачення. За даними ресурсу, слухання у справі Ковальова продовжиться у березні.

Нагадаємо, що через 2 місяці після інциденту росіянин програв чемпіонський титул – технічним нокаутом в 7-му раунді поступився колумбійцеві Елейдеру Альваресу. У лютому у Ковальова буде шанс повернути титул назад – призначений бій-реванш.