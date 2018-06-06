Отримайте квиток у Музей на Поштовій

7 червня о 9:30 під стінами Київради розпочнеться громадська акція "День небайдужості" на підтримку створення музею на Поштовій площі. Під час заходу кияни отримають вхідні квитки, а також вишикуються у символічну чергу до майбутнього музею.

Головна мета учасників акції – привернути увагу до того, що столичний міський голова вилучив з порядку денного пленарного засідання Київради 7 червня питання про створення музею на Поштовій. Організатори сподіваються, що відповідний проект рішення таки розглянуть і підтримають депутати.

Нагадаємо, 19 квітня Київрада проголосувала в першому читанні за проект рішення голови фракції "Об’єднання "Самопоміч" Сергія Гусовського про створення музею на Поштовій площі. Документом передбачено ініціювання припинення інвестиційного договору з компанією, що будує на Поштовій підземний ТРЦ, переведення недобудови у власність міста, продовження археологічних досліджень і створення сучасного музею.

7 червня цей проект рішення мали розглядати в другому читанні, але столичний мер через невідомі причини не включив його до порядку денного пленарного засідання. На підтримку розгляду цього питання 7 червня активісти запустили у соцмережах флешмоб #ДеньНебайдужості.

Запрошуємо журналістів до висвітлення цієї події. Контактна особа – Володимир +38 073 049 15 05.