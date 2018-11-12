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      Отримувати нагороди потрібно красиво: Єва Лонгорія у відвертій сукні на світському заході

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      Єва Лонгорія
      Єва Лонгорія / www.dailymail.co.uk

      Урочистий вечір, який організувала Американська спілка захисту громадянських свобод, відбувся в неділю, 11 листопада. 43-річна актриса Єва Лонгорія, яка отримувала нагороду за свою діяльність, відвідала захід у відвертій сукні.

      Як повідомляє The Daily Mail, американська акторка Єва Лонгорія вже давно підтримує провозахисну організацію, тому на захід, організований спілкою, не потрапити не могла.

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      Для виходу зірка вибрала сукню ніжно-рожевого кольору з відкритим декольте та розрізами біля ніг. Праву бретельку наряду прикрашала голуба стрічка, яка є символом ACLU (Американської спілки захисту громадянських свобод). Під світлу сукню Єва взула босоніжки бежевого кольору та обмежилась в прикрасах. На шиї актриси був тоненький ланцюжок з підвіскою "мама", вуха прикрашали невеликі сережки, а на руці був один перстень, який дуже вдало гармоніював із голубою стрічкою.

       Єва Лонгорія
      Єва Лонгорія / The Daily Mail

      Голлівудська зірка пишається своїм швидким поверненням до форми, саме тому одягає сукні, які облягають та підкреслюють її фігуру.

      Нагадаємо, що п’ять місяців тому Єва Лонгорія вперше стала мамою. Будучи при надії, актриса відвідувала усі світські заходи, влаштовувала вечірки та знімалась у фотосесіях. Про вагітність зірки стало відомо у грудні 2017, тоді вона перебувала на четвертому місяці. Спільно з чоловіком Хосе Антоніо Бастоном вони назвали сина Сантьяго Енріке. 

      Теги: LifeStyle Голлівуд Єва Лонгорія Мода
      Джерело: 24 Канал
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