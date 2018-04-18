Отрута, яка повільно викликає параліч, – швейцарське видання про дію санкцій Заходу проти Росії

У санкційній війні, другий раунд якої Америка оголосила 10 днів тому, Володимиру Путіну навряд чи допоможе його "надсучасна ядерна зброя", про наявність якої він оголосив 1 березня. Військова опція не є придатною загрозою для ведення торговельного протистояння. Росія може протиставити штрафним заходам США лише дзеркальну відповідь, яка зрештою вдарить по ній самій.

Про це пише Маркус Акерет для Neue Zuercher Zeitung.

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Як показало звернення Путіна до федеральних зборів, для Кремля нарощування військової потужності та зовнішньополітична безцеремонність набагато важливіші за внутрішню політику, завдання якої – покращення життя громадян. Імпортна продукція, ціни на яку зросли, низька якість вітчизняних продуктів – це не аргумент, коли мова йде про повагу Росії. Її, як вважає більшість росіян, країна здобуде швидше, якщо буде наводити страх і сіяти жах, йдеться в статті.

Антиросійські санкції діють на Росію, наче отрута, яка повільно паралізує, зауважує журналіст.

Вони (санкції – "24") позбавляють російське суспільство повітря, вганяють державу у стагнацію (...). З іншого боку, вони підривають добробут і виснажують економічний потенціал. Якщо перспектива того, що завдяки новому закону (який може бути введений у відповідь на американські санкції) виробляти будь-які товари в РФ будуть без дозволу правовласників в США та інших країн, стає надією на економічний підйом, то якими в такому випадку дрібними повинні бути амбіції,

– іронізує автор публікації.

Росію відправили до ганебного стовпа не без причин, розмірковує далі журналіст. Брак довіри і бажання зрозуміти один одного, остаточно розхитані стосунки між РФ і Заходом – все це результат дій Кремль за останні п'ять років. Україна та позиція Євросоюзу були лише приводом для того, щоб, відкинувши всі сумніви, підступно знехтувавши дипломатичними нормами, завойовувати нібито належне для Росії місце на світовій арені.

"На цьому тлі санкції були тим механізмом, який допоміг провести червону лінію. Вони не призвели до серйозної зміни позиції з таких питань, як війна в Україні та окупація Криму, але попередили ще більшу агресію", – робить висновок Акерет.

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Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска.



Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.