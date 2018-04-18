00:03
19 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
  • неділя
    16°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, 18 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Отрута, яка повільно викликає параліч, – швейцарське видання про дію санкцій Заходу проти Росії

1031 Читать новость на русском
Санкції заходу діють на Росію, як отрута, яка повільно паралізує
Санкції заходу діють на Росію, як отрута, яка повільно паралізує / Terviseuudised

У санкційній війні, другий раунд якої Америка оголосила 10 днів тому, Володимиру Путіну навряд чи допоможе його "надсучасна ядерна зброя", про наявність якої він оголосив 1 березня. Військова опція не є придатною загрозою для ведення торговельного протистояння. Росія може протиставити штрафним заходам США лише дзеркальну відповідь, яка зрештою вдарить по ній самій.

Про це пише Маркус Акерет для Neue Zuercher Zeitung.

Читайте також: Більшість американців підтримує посилення санкцій проти РФ, – результати опитування

Як показало звернення Путіна до федеральних зборів, для Кремля нарощування військової потужності та зовнішньополітична безцеремонність набагато важливіші за внутрішню політику, завдання якої – покращення життя громадян. Імпортна продукція, ціни на яку зросли, низька якість вітчизняних продуктів – це не аргумент, коли мова йде про повагу Росії. Її, як вважає більшість росіян, країна здобуде швидше, якщо буде наводити страх і сіяти жах, йдеться в статті.

Антиросійські санкції діють на Росію, наче отрута, яка повільно паралізує, зауважує журналіст.

Вони (санкції – "24") позбавляють російське суспільство повітря, вганяють державу у стагнацію (...). З іншого боку, вони підривають добробут і виснажують економічний потенціал. Якщо перспектива того, що завдяки новому закону (який може бути введений у відповідь на американські санкції) виробляти будь-які товари в РФ будуть без дозволу правовласників в США та інших країн, стає надією на економічний підйом, то якими в такому випадку дрібними повинні бути амбіції,
– іронізує автор публікації.

Росію відправили до ганебного стовпа не без причин, розмірковує далі журналіст. Брак довіри і бажання зрозуміти один одного, остаточно розхитані стосунки між РФ і Заходом – все це результат дій Кремль за останні п'ять років. Україна та позиція Євросоюзу були лише приводом для того, щоб, відкинувши всі сумніви, підступно знехтувавши дипломатичними нормами, завойовувати нібито належне для Росії місце на світовій арені.

"На цьому тлі санкції були тим механізмом, який допоміг провести червону лінію. Вони не призвели до серйозної зміни позиції з таких питань, як війна в Україні та окупація Криму, але попередили ще більшу агресію", – робить висновок Акерет.

Читайте також: "Контрудар" Кремля: чи можуть санкції Росії нашкодити США

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 18 квітня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Дуров уделал Путина и Роскомнадзор: детали интернет-баталий
18 квітня, 23:00 Как Дуров уделал Путина и Роскомнадзор: детали интернет-баталий
672
Головні новини 18 квітня: Добкін в суді, Савченко та поліграф, журналістський скандал
18 квітня, 22:16 Головні новини 18 квітня: Добкін в суді, Савченко та поліграф, журналістський скандал
2614
Блокировка интернет-ресурсов в РФ – это нечто большее, чем просто
18 квітня, 22:02 Блокировка интернет-ресурсов в РФ – это нечто большее, чем просто "блокировка"
Злой Одессит 1394
Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі
18 квітня, 21:01 Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі "Вікторія"
Яніна Ткачук 220
Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
18 квітня, 20:00 Чому Порошенко і Ко не бояться того, що екс-регіонали завтра прийдуть на їхнє місце
Олександра Дрік 1593
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук