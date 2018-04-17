Отруту "Новичок" доставили до Великобританії у формі рідини

Нервово-паралітична речовина "Новичок", як повідомляє британська влада, була доставлена у Великобританію у формі рідини. Зазначається, що на видалення токсину отрути доведеться витратити кілька місяців.

Про це пише ABC.

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Департамент охорони довкілля наголосив, що дев'ять ділянок потребують "спеціалізованого прибирання". У тому числі й ресторан, який відвідав Скрипаль зі своєю донькою 4 березня, після чого їх знайшли непритомними у парку.

Зазначимо, отрута "Новичок" діє лише за сухої погоди і стає малоефективною при вологому повітрі. Тому Сергію і Юлії Скрипаль вдалося вижити після отруєння.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.



Наразі Сергій Скрипаль і його донька вже не перебувають у критичному стані, щоправда, як і раніше, потребують лікування.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.